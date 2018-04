Velká vánoční jízda Vídní. Tipy na nejlepší trhy i nejchutnější punč

Do rukou mě hřeje kornout horkých kaštanů, které zkřehlými prsty doluji ze slupky. Na stolek pokládám hrnek s vánočním motivem, naplněný horkou tekutinou vydechující vůni zralého ovoce, koření a likéru. Rychle chladne, takže ačkoli by si člověk přál pěkně si nápoj vychutnat, v téhle zimě ho tam šoupne, jako když anděl práskne perutí. Ještě lžičkou vyjíst vlahé ovoce a hned je líp. Božské.

Lehoučký alkoholový opar se vznáší nad zimní vesničkou vánočně vyzdobených dřevěných domků na náměstí Marie Terezie v těsné blízkosti Hofburgu, sídla císařů, a tedy v samém srdci Vídně mezi muzeem uměleckohistorickým a přírodopisným, aby ho vzápětí prořízl pach koní zapřažených do fiakrů s turisty z Asie, Evropy i Ameriky. Jsou zachumlaní v šálách a péřovkách a toužebně pokukují po stáncích s horkým punčem, vínem, čajem, čokoládou, zatímco podkovy cinkají o povrch rušné Ringstrasse obkružující historické centrum, v předvánočním čase obzvlášť nabité.

První mrazík a sladká past

Do Vídně o druhém adventním víkendu konečně dorazila zima. A je to zima psí, sice bez sněhu a mrazů, ale o to víc lezavá. Vlídný podzim zatím nevyvolal potřebu vybalit termoprádlo, což se teď jeví jako zásadní chyba. Stejně jako zapomenuté rukavice. A vnitřní termostat ne a ne najet na zimní režim. I v teplých botách člověk chladem podupává, a proto je třeba něco s tím dělat.

Takže to máme: Glühwein, neboli svařáček, Tee mit Rum a dál už to běží – Weihnachtspunch, Waldbeerpunch, Vodka-Orangenpunch, Baileys Punch, Tequila Punch, punč s ořechy, vaječným koňakem...

"Na vídeňských trzích najdete asi dvacet druhů punče," dozvídám se před odjezdem od rodilých Rakušanů s důrazným doporučením, že důkladná ochutnávka je nutná. Vážně? Vždyť punč je prostě punč, nápoj z pěti ingrediencí – vody, čaje, vína, pálenky a cukru, takže jakýchpak dvacet druhů? Jenomže když to posléze sčítám, kdepak dvacet, třicet, možná i daleko víc! Člověk přitom vůbec nemusí být na sladké "tlamolepy", ale stačí, aby nasál vůně, a je v pasti.

Není polibek jako polibek

Vánoční Vídeň. Není to tak dávno, co jsme byli spřízněni stejnou monarchií, snad proto je nám pořád tak nějak blízká a hlavně máme ji, co by kamenem dohodil.

Pokud jde o to, zastavit se alespoň na jeden víkend v předvánočním spěchu v některé z evropských metropolí, pak je ideální. A je jedno, zda vás dostává do povznesené nálady hudba či poklady výtvarného umění, tradice či avantgarda, monumentální imperiální nebo moderní architektura, historie či zajímavá gastronomie.

Od všeho tu můžete okusit několikanásobek toho, co jste schopni za dva dny vstřebat, a není divu, že na žebříčku světových měst americké společnosti Mercer, která se zabývá kvalitou života, je Vídeň už druhým rokem na absolutní špičce.

Tentokrát však nemíříme ani do Opery či na tradiční dortík do světoznámého Hotelu Sacher, ani do Belvederu za půvabem legendárního Polibku Gustava Klimta, génia vídeňské secese, dokonce ani do Albertiny na Moneta, Picassa, Modiglianiho, Chagalla či René Magritta. Ale za mnohem lidovějšími lákadly – do úzkých uliček mezi osvětlené a nazdobené stánky.

Místo hovězího tafelspitzu a vídeňských řízků tu jdou na dračku pečené brambory, kaštany a hot dogy, děti okusují jablka ve sladkém županu napíchnutá na špejli, do chladné noci září vánoční kýče, cinkají historické kolotoče. A pije se... punč.

Mimochodem, jeden se jmenuje Polibek z lásky. Je se šlehačkou a jahodovým likérem, varnice s nápojem sousedí se stánkem s upomínkovými předměty, na nichž jsou Klimtovy motivy. I Polibek.

Jeden z největších vánočních trhů najdete hned pod starou vídeňskou radnicí.

Namísto balíků hrnek na krku

Kouzlo punče Punč patří mezi tradiční teplé zimní nápoje, ale není u nás tak rozšířený jako například v Rakousku či Německu. V Česku patří na přední místa hlavně grog a svařené víno, úspěšná je i teplá griotka či medovina (obojí zalité vařící vodou), přesto se punč začíná prosazovat i u nás zejména v předvánočním čase. Do Evropy jej přivezli z Indie angličtí námořníci a slovo panča znamená pět ingrediencí, tehdy cukr, arak či jinou lihovinu, čaj, víno a vodu. Nápoj má mít asi 30 procent alkoholu. Někde je základní surovinou čaj, přidává se víno, jinde je to džus, v každém případě variací dnes najdete nepřeberně. Ochucuje se kořením (hřebíček, badyán, skořice aj.), ovocem, nejrůznějšími šťávami a likéry, a pokud jde o alkohol, každý národ má to své. U nás samozřejmě zpravidla ve vánočním punči nechybí oblíbený tuzemák.

Co tedy na vídeňských vánočních trzích je, že to sem žene Čechy po tisících? Vážně je to tím punčem? Je na čase to zjistit.

Cestou z nového Motelu One na nádraží Vídeň-západ míříme k centru rušnou nákupní třídou Maria-Hilfer Strasse. V sobotním dopoledni připomíná mraveniště. Lidé vláčejí papírové tašky s logy světoznámých značek a je tu téměř neprostupno. Ale kupodivu žádný spěch, žádná křeč.

Hned před kostelem Panny Marie Pomocné natrefíme na první trh. Malý, vkusný, několik domků se špekem, sýry, koláči, buchtami, koblihami, štrúdly. Pak pár cetek. A hlavně jablečný, vánoční, s příchutí červeného pomeranče...

Ano, už asi víte, o čem je řeč. Kolem nás prochází děvče s keramickým hrnkem zavěšeným na krku. Kdo nemá svůj, platí kauci dvě eura a pak už si může vychutnat punčové opojení. Mám ráda suchá vína a výhled na dva dny s čímsi sladkým a lepivým na patře mne příliš nenadchne, ale ze studijních důvodů... Nadechnu se, ochutnám, a je to příjemné překvapení.

Zákeřné turbo a bludné Holanďanky

Všechny ty vůně a chutě se spojují v lahodné horké povzbuzení, ani moc sladkosti, ani moc alkoholu a k tomu lžička na vybírání ovoce nasátého tím nejlepším ze dna. Vedle u stolku se na sebe usmívají a německy tiše hovoří starší manželé. U dalšího postávají tři mladé ženy, za námi se baví anglicky skupinka mladíků. I naše čtveřice se začíná culit. Pro ostatní zřejmě odpočinek mezi nákupy, pro nás slibný start.

Opouštíme nákupní babylon a vydáváme se do křivolakých uliček čtvrti Spittelberg. Kavárny a dvory z biedermeierovské doby dodávají místu na půvabu – i zdejší trh je komorní a slouží ke klidnému zastavení.

Punč patří ve Vídni mezi tradiční teplé zimní nápoje. Mezi vánočními nápoji se najde i mnoho nealkoholických pro děti.

Pokud jde o punče, už tady přichází jeden z vrcholů: punčový základ a v něm velká a šťavnatá sušená švestka, poctivě macerovaná v rumu. Nádhera. Kdo by se potřeboval dostat rychle do nálady, může zvolit kromě běžných punčů s lesním ovocem, jablkem se skořicí a podobně i takzvaný Turbo Punsch, který tu nabízejí s přídavkem tequilly, vodky, rumu, whisky, absintu... a to už je síla.

Možná i proto je tu občas veselo, třeba v historické plechové tramvaji kroužící po Ringstrasse. Trochu mi to připomíná atmosféru na vysoké, kdy jsme si občas zaskočili do školního baru na veselý kalíšek. Prim hraje skupinka Holanďanek v letech, které málem přejedou stanici, chichotají se jako slečny a ta nejveselejší začíná bilancovat konzumaci. Prsty na jedné ruce zdaleka nestačí. Turbo, či neturbo? Sázím na to druhé.

Park československého přátelství

Vídeňské vánoční trhy existují přes 700 let a vůbec první se konal roku 1294 za císaře Albrechta II., jmenoval se Prosincový. V 16. století se vánoční trh nazýval Tomášův, o dvě století později Mikulášský, pak Vánoční či Jesličkový.

Dnes ten největší a nejslavnější najdete před vídeňskou radnicí. Láká na velkolepý vánoční strom, vánoční expres, ale taky na největší adventní kalendář v Evropě, každé okno radniční budovy nese jedno číslo. A hlavně je tu rozlehlý park se stromy jako z pohádky. S večerem se do tmy rozzáří svítící hvězdy, balony, sněhuláci i psí kosti a srdce na srdcovém stromě, pod nímž se lidé zasnubují.

Vypadá to nádherně, jenomže za slávu i trhy platí, je tu opravdu nabito. A tak se tu posunujeme šnečí rychlostí, jeden mravenčí krok, druhý mravenčí krok, zastavit a zase dál. Nedivím se informaci, že tenhle trh ročně navštíví přes tři miliony lidí. Světelná show je tu velkolepá, ale žene nás to pryč, zvlášť když za sebou slyšíme češtinu, slovenštinu, češtinu a zase slovenštinu, rakouská němčina se tu zdá skoro v menšině.

Vídeňskou specialitou je kandované ovoce na špejli či jablka ve sladké polevě. Na vídeňských vánočních trzích zažijete nesrovnatelnou atmosféru.

Motýlí delirium a rozverná podlaha

Punč i bratwurst. Za kolik? Standardní cena jednoho punče (též svařáku) je kolem 3,5 eura, sporadicky natrefíte na ceny pod tři eura, někde se naopak blíží čtyřem. Za 4–5,5 eura se u většiny stánků prodává punč obohacený o další 2 cl tvrdého alkoholu od tequilly, vodky po nejrůznější likéry. Tyto punče s mnohem rychlejším nástupem se schovávají pod výmluvným názvem Turbo Punsch. Ideální kombinací s punčem jsou nejrůznější koláče či sladkosti (většinou 2–3 eura), pečené kaštany (2,5 eura). Grilovanou klobásu (Bratwurst) nikoli v rohlíku, ale v bagetě koupíte cca za 4 eura, široká je i nabídka teplých špeclí a těstovin se sýrem či špekem, langošů, pečených brambor či bramborových placek (2,5 až 4 eura).

NEJLEPŠÍ PUNČ

Výborný byl ten s "opilou švestkou" a pak s malinou a taky s ořechy. Nejhorší mozartovská splácanina.

Za dva dny se toho dá stihnout málo, zvlášť když nechcete spěchat, ale vychutnávat pohodu. Touláme se nádherně vyzdobenými ulicemi v okolí gotického chrámu svatého Štěpána, středobodu Vídně. Punč tady hřeje i na srdci, protože tržba jde na charitu.

V neděli se Vídeň zklidnila, obchody jsou zavřené, ale na malý trh narazíme dokonce uvnitř kostela. Musíme jen projít hlavní lodí a prokličkovat zadními chodbami podél cedulí. Na konci je tichý sál, kde vedle svíček, ozdob, medu a domácích marmelád leží na stolech chleby namazané sádlem, pomazánkou, se škvarky, špekem a k pití samozřejmě punč. Mezi turisty tu postávají muži v sutanách.

Nakonec asi nejhezčí mi připadá vánoční trh v univerzitním kampusu. Rozlehlý tak akorát, umístěný v parku uvnitř bývalého nemocničního komplexu se spoustou míst k posezení i stání. A pak noční Belveder s pohledem přes osvětlené jezero. Zima, ale romantika, a taky další z vítězných punčů. S velikými malinami, lahodný.

Bodovalo i amaretto nebo překvapivý punč s ořechy, ačkoli ten musí pít člověk opatrně, pokud si chce nadílku lískáčů a vlašáků nechat jako křupavou tečku. Úděsný byl překvapivě Mozart Punsch, což je punčový základ s vaječným koňakem, šlehačkovou čepicí sypanou šupinkami čokolády v duchu mozartovské rozmařilosti, přeplácaný až hrůza. Nicméně i ten zahřál.

Ale stále čekají další – Zirbenpunsch s likérem, z něhož voní les a hašlerky, Jägermeister Punsch, italský Malibu Punsch...

Pak je najednou teplo. A na ruce vám přistane motýl. Modrý a velký jako podšálek. Delirium? Ne, nemám ji jak z praku. Jen během punčové túry Vídní došlo i na jiné požitky: návštěvu v historickém skleníku slavného Domu motýlů v zahradách císařského sídla nebo na půvab křivek a oblin projektů architekta Hundertwassera s jeho barvami, spirálami a hlavně podlahou plnou boulí a "ostrůvků" v Domě umění.

A co jsme nestihli, stihneme příště. Velikonoční trhy totiž začínají v březnu, chystá se rok génia secese Gustava Klimta a do Vídně to není daleko. Zvlášť když připraví trochu punče.

Všude je dost stolků, aby se člověk občerstvil pohodlně a v klidu. Na vídeňských vánočních trzích zažijete nesrovnatelnou atmosféru, bývá tu ale také docela plno.

10 NEJ vánočních trhů ve Vídni

12. 11. až 24. 12., ne - čt: 10–21.30, pá - so: 10–22 hodin, náměstí Rathausplatz

Největší a nejnavštěvovanější trh na náměstí Rathausplatz zhruba se 150 stánky, vánočním stromem a kouzelně vyzdobeným parkem. Herzerlbaum, strom ověšený svítícími srdci, se stal symbolem Vánoc. Děti si užijí vánoční expres a tradiční kolotoč. Každý večer od osmi do půl deváté tu pod vánočním stromem vystupují trubači.

19. 11. až 26. 12., denně: 10–21 hodin, zámek Schönbrunn

Zámeckou atmosféru na trzích před zámkem si můžete užít dokonce i přes svátky. V císařských kulisách je to skutečná vánoční romantika v úžasném historickém prostředí.

18. 11. až 23. 12., denně: 11–21 hodin, Prinz Eugen-Strasse 27

Vánoční stánky před barokním zámečkem nabízejí komornější atmosféru v malebné zahradě, která kouzlo adventu ještě násobí. Sortiment je zde stejný jako jinde – keramika, ozdoby, šperky a stánky s punčem.

18. 11. až 23. 12., denně: 12–20 hodin, Resselpark, Karlsplatz

Vesnička provoněná slámou, ve které si děti mohou hrát, a také tradiční řemeslníci z celé Evropy, kteří vyrábějí věci z přírodních materiálů. V centru dění najdete i chlívek, ve kterém si hoví ovce a kozy, jsou tu i lamy. Kolem náměstí jezdí spřežení valachů.

16. 11. až 24. 12., denně: 11–22 hodin, Maria-Theresien-Platz, Muzejní čtvrť

Náměstí Marie Terezie i trhu vévodí socha císařovny, která je šikovným místem pro srazy. Kolem dřevěných stánků, rozložených do čtyř uliček do kříže, proudíte poměrně pohodlně. Ačkoli jde o lokalitu v turistické části nedaleko Hofburgu, je tu plno, ale ne nepříjemně. A měli tu navíc ten nejlepší hot dog.

12. 11. až 23. 12., po - pá: 14–22, so - ne: 11–22 hodin, univerzitní kampus, Spitalgasse/Alserstrasse

Trh, který bývá otevřený jako jeden z prvních. Dříve tu bývala vídeňská Všeobecná nemocnice, nyní jde o prostranství uvnitř univerzitního kampusu. Punče tu mají výtečné, atmosféru také. Prodejní stánky leží v malé aleji v parku, kde najdete pestrý vánoční sortiment, opět zcela v duchu tradiční výroby, řemesel, vánoční výzdoby a drobných dárků.

17. 11. až 23. 12., denně: 14–21 hodin, mezi ulicemi Stiftgasse a Breite Gasse

Pokud odbočíte z rušné nákupní tepny Mariahilfer Strasse, může se vám stát, že se spletí křivolakých uliček zatouláte do zimní vesničky dřevěných stánků v městské čtvrti Spittelberg. Mezi kavárnami a místy k odpočinku najdete především klid. Odpočinout si tu u stolku s hrnkem punče v ruce je opravdu potěšení.

19. 11. až 23. 12., denně: 10–21 hodin, Freyung

Možná právě tady nejvíc cítíte tradice – tento nevelký starovídeňský trh na jednom z nejhezčích historických náměstí v centru Vídně se tu konal už v roce 1772. Ve stáncích jsou zastoupena především typická řemesla, koupíte tu ozdoby, tradiční jesličky, keramiku či hrací skříňky.

13. 11. až 24. 12., denně: 9–20 hodin, Mariahilfer Strasse 55

Na rušné nákupní třídě si člověk dvojnásob rád vydýchne a zklidní tempo. Je to jedna z nejlepších příležitostí, jak si udělat přestávku u svařáku nebo punče, s pořádným kusem jablečného štrúdlu v ruce. Je tu i moc pěkný stánek s tradičním špekem, sýry a uzeninami.

19. 11. až 8. 1., denně: 11–21 hodin, Prater 90, Riesenradplatz 1

Půvabný a nevelký vánoční trh vedle typického obřího ruského kola, přímo u vchodu do populárního vídeňského zábavního parku Prater. Sortiment je tu tradiční a co víc, můžete tu oslavit i Silvestra, pro tuto příležitost je tu otevřeno až do dvou do rána.