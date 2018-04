Velká mešita šejka Zayeda: klenot Abu Zabí za 13 miliard

Svým způsobem můžeme tvrdit, že na světě není kosmopolitnější stavby, než je právě Velká mešita v Emirátech. Na její výstavbě a výzdobě se podílelo dvacet zemí světa, ale ještě mnohem více zemí na ni poslalo finanční příspěvek, neboť byla postavena z příjmů z ropy, stejně jako celá Dubaj či Abu Zabí.

A protože šejk Zayed, jakýsi místní otec vlasti, který vytvořil z Emirátů jednu z nejbohatších zemí světa, měl téměř neomezený rozpočet, na okraji Abu Zabí vznikla neskutečná architektonická perla.

Abu Zabí se v posledních letech otevírá světu a ve městě panuje čilá výstavba velkolepých muzeí či nových mrakodrapů. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí Abu Zabí je Ferrari World, vstup pro dospělého vychází na 1 600 korun.

Čtení na věčnost

I když samotný šejk Zayed, celým jménem Zayed bin Sultan Al Nahyan, se dokončení luxusní mešity nedožil, neboť zemřel v 86 letech v roce 2004, zatímco mešita byla dokončena až o tři roky později.

Součástí mešity je ovšem mauzoleum, kde byl šejk Zayed pohřben a odměněn zvláštní výsadou. Od jeho smrti se totiž u šejkova hrobu neustále střídají věřící, kteří mu předčítají ze svaté knihy Koránu, a to bez přestávky dvacet čtyři hodin denně každý den v roce. Takový obdiv a úctu nemá hned tak někdo, pokud vůbec.

Maxi koberec

Ale pojďme se už podívat na samotnou stavbu, která pojme na 40 tisíc věřících, a představuje tak největší mešitu ve Spojených arabských emirátech a jednu z největších na celém světě.

Velká mešita byla postavena v letech 1996 až 2007 a v jejím interiéru najdete hned několik světových rekordů. Jedním z nich je třeba obrovský koberec v hlavním sále, který je s plochou 5 000 m² největším kobercem na světě. Jeho výroba trvala dva roky a pracovalo na něm 1 300 íránských žen. Koberec je utkán z bavlny a ovčí vlny, která pochází z Nového Zélandu, je vytvořen ze dvou miliard uzlíků a váží 47 tun. Původně vzniklo devět dílů, která byly v mešitě spojeny dohromady tak, aby nebyly vidět žádné švy.

Lustry do Velké mešity dodala společnost z Mnichova, na jejich výrobě se ovšem podílela také společnost Swarovski. Na fantastickou výzdobu byla použita perleť, zlato a polodrahokamy.

Světová atrakce č. 2

Další magnetem je jeden z největších lustrů na světě, který váží 12 tun, má průměr 10 metrů a výšku 15 metrů. Stejně jako další luxusní lustry byl vyroben v Mnichově, je pozlacený a vyzdobený miliony krystalů od Swarovského.

Celá mešita je obložena nejbělejším mramorem, stěny jsou zdobené perletí, polodrahokamy a zlatem. Mramor pochází z Itálie a Řecka, na stavbě pracovali umělci z Maroka či Indie.

Sláva stavby rychle rostla a v loňském roce ji cestovatelský server Trip Advisor zařadil mezi 25 největších světových atrakcí, a to hned na druhé místo po Machu Picchu v Peru. A doprovodil ji sloganem: „Velká je příliš slabé slovo. Architektura i bílý mramor jsou překrásné, zelená zahrada ohromující.“

Návodná tabule ukazuje, jaké je přípustné a nepřípustné oblečení. Dress code se zde opravdu dodržuje a v šortkách dovnitř nikoho nepustí. Na výzdobě nádherných interiérů a exteriérů se podíleli umělci z Maroka.

I s průvodcem zdarma

Zajímavá je také skutečnost, že pozemek, na kterém mešita stojí, byl před její výstavbou navýšen o deset metrů, aby byla stavba viditelná z dalekého okolí.

Návštěva Velké mešity je zdarma, otevřeno je každý den od 9 hodin ráno do 10 hodin večer s výjimkou pátku, kdy se koná hlavní modlitba a mešita je pro návštěvníky otevřená až v podvečer.

Každý den se zde konají komentované hodinové prohlídky s průvodcem v angličtině, které jsou také zdarma. Při návštěvě je striktně vyžadováno konzervativní oblečení s dlouhými nohavicemi i rukávy, ženy navíc musí mít zakryté vlasy. Před vstupem do hlavního sálu se musíte zout, do mešity se nesmí nosit žádné jídlo nebo pití. V hlavním sále také funguje klimatizace.

Ve stínu Dubaje

Abu Zabí je dlouhodobě nejbohatším emirátem (odhaduje se, že má 10 procent světových zásob ropy), který ovšem dlouhá léta stál ve stínu Dubaje, neboť šejk Zayed chtěl zachovat jeho konzervativní charakter.

Podívejte se na krásy Abu Zabí v propagačním videu:

Zayedovi nástupci se však rozhodli více otevřít světu a od počátku nového tisíciletí začali ve městě budovat nejrůznější turistické atrakce. Ať už je to obří zábavní park Ferrari World (celkem drahá atrakce, neboť vstup stojí 1 600 korun), závodní okruh Formule 1 Yas Marina z roku 2009, či pobočky prestižních světových muzeí Louvre a Guggenheim, které budou otevřeny v letošním a příštím roce. I díky těmto aktivitám návštěvnost Abu Zabí stoupá zhruba o deset procent ročně. A poroste i v dalších letech, zvlášť v souvislosti s ohromným nárůstem turistického ruchu v době světové výstavy EXPO 2020, která se za pět let uskuteční v Dubaji a do Emirátů přiláká podle odhadů dalších 25 milionů lidí.