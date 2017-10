Podzimní ráj bez lidí. Projděte si nejhezčí celodenní túru ve Velké Fatře

Kdo tedy má jen jeden den, může se vydat v mých stopách a absolvovat jednu z nejhezčí túr na Slovensku. Během celodenního výšlapu nejprve vystoupáte na vrchol Ostré a pak přejdete hřeben až ke strmým vápencovým stěnám Tlsté.

Tato náročná horská túra nabízí spoustu výhledů, možnost pozorovat kamzíky, cestou můžete prozkoumat i rozsáhlou jeskyni a nakonec vylézt na zříceninu hradu.

Pokud se vydáte na výlet na konci října, najdete v horách klid bez lidí a budete navíc obdivovat nádherně zbarvené modříny.

Z Blatnice na vrcholy

Východištěm našeho výletu je vesnice Blatnica. Tato malebná obec leží v údolí řeky Turiec, v nadmořské výšce přibližně 500 metrů. Na vrcholy ve výškách kolem 1 300 až 1 400 metrů mě tedy čeká téměř kilometr převýšení.

Blatnica se může pochlubit nejen zachovalou architekturou a zajímavým hradem, ale také ojedinělou filmovou historií – natáčelo se tu několik filmů, mezi jinými i Jánošík. Blatnica je také východištěm výletů do velice populární Gaderské doliny, jedné z nejhezčích na Slovensku.

Na začátku Gaderské doliny nechávám na lesním parkovišti auto, míjím upozornění o výskytu medvědů a po modré značce se vydávám do nitra hor. Lesní pěšina stoupá vytrvale Konským dolem, z jehož srázů občas vystupují ostré vápencové skály.

Stoupám vytrvale a v tichu krásným smíšeným lesem a pod pohorkami mi šustí bukové listí. V jednu chvíli si všimnu neobvyklých pýchavkovitých hub ve tvaru hvězdy, které se díky svému typickému tvaru jmenují hvězdovky.

Vrchol Ostré (1 247 m) nabízí kruhový rozhled.

Asi po hodině a půl musím zabrat, protože dosud příjemný sklon svahu nabývá na strmosti. Míjím rozcestí a po žluté značce postupuji k vrcholu Ostré.

Zatím jsem šel v husté podzimní mlze, ale náhle začíná opar řídnout a zdá se, že se každou chvíli dostanu nad mraky. Když po třech hodinách konečně vykouknu z lesa a postavím se na hřeben pod Ostrou, mlha je ta tam a moje zpocené tváře nastavuji příjemnému slunečnímu svitu.

Na nejkrásnějším vrcholu Slovenska

Opačná strana hřebene je holá a bez lesa, strmá stráň tu padá kamsi hluboko do údolí. Někde pode mnou zarachotí kamínky. Podívám se pořádně a spatřím kamzíka, jak si mě zvědavě prohlíží.

Je načase vydat se na vrchol Ostré, který se mi zvedá přímo nad hlavou. Šplhám po kluzkém vápenci a občas se chytnu lana nebo řetězů, které tu místy visí pro bezpečnější výstup. Prolézám skalním oknem, za kterým pokračuje kamzičí stezka k vrcholu. Není to sice úplně horolezecký úsek, nicméně kdo trpí závratí, tak se tu asi trochu zpotí.

Za pár minut jsem konečně na nejvyšší vrcholové skalce, ze které se otevírá kruhový výhled. Na východní straně obdivuji panorama vrcholů hřebene Velké Fatry, zatímco na opačné západní straně dominuje výhled na hluboké údolí mezi Martinem a Turčianskými Teplicemi a v dálce se rýsuje hřeben Malé Fatry. Teď již chápu, proč je 1 247 metrů vysoká Ostrá považována za jeden z nejkrásnějších vrcholů Slovenska.

Pohled ze Zadné Ostré k hlavnímu hřebeni Velké Fatry. Úplně vpravo je nejvyšší hora Velké Fatry Ostredok (1 595m), uprostřed zakulacený vrchol Ploská (1 532 m) a vlevo od ní špičatější Borišov (1 509m).

Nádherný výhled doplňuje linie hřebene táhnoucího se od Ostré k východu. Na jedné straně les, na druhé louky, jako by tu neviditelný kadeřník učesal na temeni hor obří pěšinku. Tento asi půlkilometrový úsek skalisek, kudy budu dnes pokračovat, patří k nejhezčím, které jsem zatím na Slovensku viděl.

Skalní amfiteátr na Tlsté

Pokračuji po žluté značce na rozcestí Zadná Ostrá, odkud je možné sestoupit do Blatnické doliny. Byla by ale škoda vynechat zajímavé vrcholy Lubená a Tlstá, a tak pokračuji po hřebeni, který jako obrovská podkova obkružuje dolinu. Znovu se nořím do podzimního lesa plného rudnoucích buků a stoupám k nejvyššímu bodu túry, kterým je 1 414 metrů vysoký vrchol Lubená.

Odtud pokračuje horská pěšina po nádherných loukách k plochému a travnatému vrcholu Tlsté. Nabízejí se mi výhledy na Ostrou, která, hodna svého jména, ostře vystupuje z linie zalesněného hřebene. Tlstá tvoří jeden z nejúžasnějších vápencových vrcholů Velké Fatry a pod ní ležící skalní město svou mohutností a vysokými kolmými stěnami budí respekt. Tady by nebylo dobré uklouznout.

Pohled na vrchol Tlsté a skalní město pod ním

Před sestupem do doliny se ještě chvíli toulám po loukách a v odpoledním slunci fotografuji zlaté modříny porůstající strmé horské stráně.

Jeskyně Mažarná a hrad Blatnica

Sestup do Vápenné doliny je nekonečný, naštěstí zhruba uprostřed leží zajímavé zpestření. Jeskyně Mažarná patří mezi nejznámější jeskyně Velké Fatry. Její obrovský vstupní portál leží hned vedle turistické trasy a rozhodně jej nepřehlédnete. Nakouknu do rozlehlé síně, které postupně klesá výška stropu. Nemám u sebe baterku, takže průzkum temných chodeb nechám na jindy a pokračuji v sestupu.

Modrá značka mě nakonec údolím přivádí k lesní asfaltce v Gaderské dolině. Ještě svítí slunce a nějaké síly mi také zbyly, takže se rozhoduji na krátkou odbočku k Blatnickému hradu.

Zapadající slunce olizuje posledními paprsky bílé kamenné stěny hradní zříceniny, která se vypíná na návrší nad údolím.

Z vyhlídky se otevírá hezký pohled na Gaderskou dolinu i lesnatý masiv Tlsté, odkud jsem právě sešel. V nohou mám 14 kilometrů a 1 300 nastoupaných metrů a teď už mě čeká poslední kilometr k zaparkovanému autu.