Velká Deštná: jeden z NEJ kruhových rozhledů v Česku

Odkud na Velkou Deštnou Na Velkou Deštnou se lze nejpohodlněji a s nejmenším převýšením vydat po červeně značené Jiráskově horské cestě z Šerlišského sedla, kam jezdí o víkendech pravidelné autobusové spoje z Deštného. Mírné, 3,5 km dlouhé a nenáročné stoupání vede kolem vrcholu Malé Deštné a přírodní rezervace Jelení lázeň. Poctivé stoupání vede na nejvyšší vrchol Orlických hor z Bedřichovky nebo ze Zákoutí v Deštném. V zimě na běžkách můžete ušetřit výškové metry tím, že využijte lyžařský vlek a vyvezte se do výšky 883 m nad mořem na vrchol Studeného vrchu. Zde vjedete do stopy a skoro po rovince zamíříte do osady Luisino Údolí. Zde se nacházíte již blízko nejvyššího vrcholu Velké Deštné, který se tyčí zhruba 200 výškových metrů nad vámi. Zdolat ho můžete buď nejkratší cestou po zelené značce, anebo oklikou po mírněji stoupající vyfrézované stopě kolem sousedních vrchů Maruša a Jelenka.