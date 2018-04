Velká cyklistická anketa na iDNES.cz vrcholí. Poslední šance na změnu

Z ankety dosud vyplývá, že nejčastěji používaným kolem je podle očekávání mtb s pevným rámem a koly o průměru 26 palců. Přihlásilo se k němu 37 % účastníků ankety. Ale už na druhém místě je překvapivě kolo silniční s 25,3 %. Teprve na třetím místě se zatím umísťuje trekingové (krosové) kolo s 24,1 % hlasů.



Až čtvrté je zatím (18,5 %) trendové mtb s pevným rámem a 29palcovými koly. S velkým odstupem jsou potom celoodpružená mtb s koly 26" (9,2 %), pak horská kola s pevným rámem a koly 27,5" (5,9 %) a teprve poté 29" celopéra s 5,5 % hlasů.

Ve světě velmi oblíbená elektrokola vyplnilo pouhé jedno procento účastníků ankety.

Pro 44,1 % účastníků znamená kolo především pohyb, jízdou si vylepšují kondici, linii... prostě rádi si dají do těla. Dalších 34 % má kolo hlavně pro zábavu, jezdí s rodinou, kamarády, aby se pobavili a odreagovali. Pro 11,6 % účastníků je pak kolo především dopravním prostředkem, jezdí na něm hlavně do práce, na nákup apod. a 10,4 % účastníků má kolo hlavně pro sport a závodění.

Relativně dost lidí má doma také nové kolo, méně než dva roky staré (22,8 %). Podobně velkou skupinu zároveň tvoří ti, kteří mají stejné kolo už 11 a více let (20,7 %).

Anketu vyplňovaly hlavně věkové kategorie 27 až 39 let (42,8 %) a 40 až 59 let (40,1 %). Skupiny 20 až 26 let tvoří 9,4 %, 60 a více let 5,8 % celkového počtu účastníků.

Další zajímavosti? Možná trochu překvapivě většina účastníků ankety používá nášlapné pedály.

Hlasování běží ještě dva týdny

Anketa, kterou připravila Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu, běží do konce listopadu a iDNES.cz z ní zveřejní další zajímavá čísla a podrobnosti.

Účastníci mají navíc šanci vyhrát například skládací kolo DAHON MU D8 v hodnotě 20 190 Kč, které zaujme designem, kompaktností, množstvím inovativních technických řešení a také všestranností. Dále lze vyhrát sedla, cyklobatohy, helmy a další cyklodoplňky.

Co je třeba udělat? Stačí do 30. 11. 2015 vyplnit anketu na webových stránkách www.cykloanketa.cz a pro výhru pak mít trochu štěstí při slosování.