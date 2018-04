Velikonoční pondělí: na výlet parním vlakem nebo na hrad

Velikonoční jarmark na Hradčanech

Až do pondělí můžete navštívit Velikonoční jarmark v Praze v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí 8. Vždy od 10 do 18 hodin se návštěvníkům naskytne jedinečná příležitost přenést se zpět do historie. K vidění budou kováři, řezbáři, výrobci keramiky, skláři a mnoho dalších řemeslníků. K atmosféře přispějí šermíři, věštkyně a čarodějnice. Nebude chybět ani občerstvení a pro děti zoo. Večer zazní skladby od Bacha, Dvořáka, Mozarta...

Parním vlakem na Křivoklát

I v pondělí se můžete vydat parním vlakem na Křivoklát. "Z branického nádraží vyjede vlak s rychlíkovou lokomotivou Albatros v sobotu, neděli i v pondělí vždy v 9.24 hodin," říká dozorčí stanice Petr Pavlík.

Velikonoční pondělí zahájí v 10.30 hodin v hradní kapli mše svatá sloužená rakovnickým vikářem Jánem Petrovičem. Odpoledne od 15 hodin zazpívá vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé z Příbrami. Své místo bude mít na nádvoří i sokolník, který zde bude vystavovat dravce.

"Na dolním nádvoří lze navštívit galerii Nakřivo, čajovnu, svíčkařství a kovárnu. Občerstvit se můžete v našem hradním šenku," doplňuje kastelán hradu Luděk Frencl s tím, že návštěvníci mohou ochutnat velikonoční sladkosti a pečené maso a zapít je pivem nebo domácí medovinou. "Po všechny dny je připravena i jedinečná ukázka stříhání oveček zručnými pastevci a zpracování vlny," dodává Frencl.

Šmirgust v Rožnově pod Radhoštěm

Velikonočním programem ožije Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na Boží hod velikonoční mohou návštěvníci zhlédnout ukázku zvyků v podání folklorních souborů. Červené pondělí bude ve znamení šmigrustu. Akce se konají v areálu Dřevěného městečka každý den od 9 do 16 hodin.

Tisíce kraslic v Miroslavi

Břízu ověšenou kraslicemi, která se dostala i do Guinnessovy knihy rekordů, si lidé mohou prohlédnout o svátcích v Miroslavi na Znojemsku. Skořápkovník miroslavský neboli Ciciricus craslicus se jmenuje atrakce, která každý rok zdobí v době Velikonoc tamní náměstí. Na dvanáct set vajíček malovali žáci místních škol. Strom zde bude stát do konce března. Skořápkovník byl zapsán i do knihy rekordů - to když na něj děti navěsily přes tři tisíce kraslic.

Na pálenku do Buchlovic

Tradiční velikonoční Červené pondělí připravily správa státního zámku Buchlovice a Folklorní agentura Buchlov. Od 10 do 16 hodin čeká na příchozí mimo jiné ochutnávka vína a pálenky, v parku zazpívají ženský sbor Babčice a mužský pěvecký soubor Chlapčiska ze Spytihněvi. V zámeckých prostorách zahraje kytarové sdružení Moravia quitar consort.

Pletení pomlázek v plzeňské zoo

Tradiční Velikonoce můžete prožít na statku Lüftnerka v areálu plzeňské zoologické a botanické zahrady. Děti si mohou vyzkoušet, jak se malují kraslice nebo pletou pomlázky. Součástí akce budou rovněž ukázky řemesel. Program pro malé i velké je připraven od soboty do pondělí vždy od 10 do 17 hodin.

Jarní obloha v mosteckém planetáriu

V pondělí můžete zavítat na "Fascinující příběhy jarní oblohy" do planetária v Mostě. Začátek představení je v 16 hodin. Návštěvníci se například dozvědí, proč jsou Velikonoce letos tak brzy.

Jihočeské památky otevírají velikonoční brány

Tři jihočeské památky otevřou již tento víkend pro návštěvníky své brány. Na první prohlídkovou trasu hradu a zámku Český Krumlov se lidé mohou vypravit od pátku do pondělí od 9 do 17 hodin. Zámek Hluboká nad Vltavou zpřístupní své prostory od soboty do pondělí od 9 do 16.30 hodin.

Na velikonoční prohlídky lákají také Nové Hrady. Na druhou prohlídkovou trasu s velikonočními zvyky si mohou lidé zajít v sobotu, neděli i v pondělí od 10 do 15 hodin. Zároveň hrad mimořádně v sobotu zpřístupní i první prohlídkovou trasu s buquoyskými interiéry a novohradským sklem.



Švihov láká na malování kraslic

Milovníci památek se mohou vydat na vodní hrad Švihov na Klatovsku už o tomto prodlouženém víkendu. Po celé tři sváteční dny si mohou děti vyzkoušet zdobení vajíček a netradiční techniku zdobení kraslic předvedou na Švihově návštěvníkům v pondělí odpoledne. Hrad Švihov je znám z natáčení mnoha pohádek, především pak ze slavných Tří oříšků pro Popelku.

Nedělní noční prohlídka na Hauenštejně

Oblíbenou hradní akci připravili na neděli od 19 hodin na Hauenštejně. Starý hrad uvidí návštěvníci ve světle loučí a uslyší dávné příběhy v neobvyklém podání Viktora Braunreitera, připraven je spolek šermířů Savioli a ohnivé divadlo Ignis. Pokud bude někdo zlobit, přijde na něj drak. Vlastní louč je vítána. Vstupné činí 90 korun pro dospělé a 50 pro děti, rodinné vstupné přijde na 230 korun.



Novinky na Bečově

Velikonoční svátky si zájemci mohou zpříjemnit návštěvou státního hradu a zámku Bečov na Karlovarsku, který je mimořádně od soboty do pondělí od 9 do 16 hodin. Pro návštěvníky je v letošní sezoně připraveno několik novinek. Nejzajímavějším překvapením je znovunalezené původní zařízení zámecké kaple sv. Petra, čekací dobu na prohlídku lze strávit v nové návštěvnické místnosti.

Na výlet na středověký Rotštejn

Hezkým tipem na výlet může být návštěva středověkého hradu nacházejícího se uprostřed lesů jihozápadně od města Třešť. Na Velikonoce bude původně gotický hrad Roštejn otevřen pro veřejnost - v sobotu, v neděli i v pondělí od deseti do šestnácti hodin; kromě polední přestávky od dvanácti do třinácti hodin.

Za potulnými muzikanty na Kost

Tlupa neurvalých potulných muzikantů Gnomus ovládne až do Velikonočního pondělí hrad Kost v Českém ráji. Hrad bude otevřen vždy od 9 do 16 hodin a se středověkou hudbou se návštěvníci budou setkávat v rámci 1. prohlídkového okruhu hradu.

Velikonoční veselice na zámku

Zámek v Mníšku pod Brdy v okrese Praha-západ přivítá na velikonoční pondělí návštěvníky od 10 do 16 hodin.

Zdobení kraslic na Helfštýně na Přerovsku

Velikonoční atmosféru si středověký hrad připomíná každoročně. Hrad je otevřen i v pondělí, kdy zde tradičně hledají zázemí před velikonočním výpraskem především návštěvnice. Zhlédnout mohou přitom ukázky zdobení kraslic různými technikami, se kterými se na hrad jezdí pochlubit odbornice z okolních obcí. Návštěvníky zasvětí například do zdobení vajec slámou, technikou drátování či obháčkováním.

Na velikonoční pondělí je v Česku otevřeno řada dalších hradů, mnohé mají pro návštěvníky připravené speciální programy - např. hrad Šternberk či Bouzov na Olomoucku, Jánský vrch v Javorníku na Jesenicku, Nové Město nad Metují,...