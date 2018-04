Velikonoční ostrov: nejzáhadnější kout planety

Může se hodit Kudy na ostrov

Z chilského mezinárodního letiště v Santiagu odlétá dvakrát týdně na Velikonoční ostrov letadlo, které pak míří dále na Nový Zéland. Cena zpáteční letenky z Chile se pohybuje kolem 16 tisíc. Podaří-li se vám ale letenku sehnat v akci, můžete letět třeba jen za 11 tisíc. Let trvá přibližně pět hodin. Rezervovat letenky je lepší s dostatečným časovým předstihem. Ubytování

Ubytování na ostrově je možné pouze v jediném a hlavním městě Hanga Roa. Ceny se dost různí, jednodušší ubytování můžete sehnat kolem 6000 chilských pesos (cca 300 Kč). Táboření a přespávání "na divoko" je na území ostrova zakázáno. Kemp na severním pobřeží u pláže Anakena byl před několika lety zrušen. Jak ostrov prozkoumat

Na to, abyste si prohlédli hlavní zajímavosti ostrova, potřebujete alespoň dva dny. My jsme zde strávili pět dní a bylo to málo. Stále je co objevovat... V místním informačním centru vám rádi poskytnou jednoduchou mapku a ochotně poradí. Dobré informace lze najít též například v průvodci Lonely Planet (Chile a Velikonoční ostrov). Nejvzdálenější okraje ostrova dělí pouhých 24 kilometrů, mnohá zajímavá místa se tedy nacházejí v pěší dostupnosti. K vzdálenějším zákoutím můžete vyrazit s místní cestovní agenturou, pronajatým autem či na vypůjčeném kole nebo třeba na koni. Pronájem auta stojí kolem 25 000 pesos, jízdní kolo si můžete půjčit za cca 7000 pesos na den (r. 2006). Ceny

Ceny na ostrově jsou oproti pevninské části Chile zhruba dvakrát až třikrát vyšší. Je tomu tak hlavně proto, že většina surovin a zboží se musí na ostrov dopravovat letadlem nebo lodí.

Na ostrově je jedna menší banka s bankomatem. Platí se zde chilskými pesy. Vstupy

Za vstup na ostrov ani za návštěvu jeho archeologických míst se nevybírá žádný poplatek. Můžete v podstatě kamkoliv kdykoliv. Obecně platným pravidlem, které by mělo být všemi respektováno, je zákaz vstupu na posvátné plošiny ahu. Jediným místem na ostrově, při jehož návštěvě budete požádáni o zaplacení vstupného 5000 CLP (cca 250 Kč), je obřadní vesnice Orongo.