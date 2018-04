Velikonoční ostrov je místo pro fantazii

, aktualizováno

Bylo to na Velikonoce 1722, kdy námořníci holandského mořeplavce Jacoba de Roggeveena uviděli uprostřed nekonečných vod Tichého oceánu šedivé skály a pobřeží plné prapodivných vysokých postav vytesaných ze sopečného kamene. Malému kousku země s několika stovkami obyvatel dali jméno Velikonoční ostrov a zanesli ho do map. Pak odpluli a ostrov byl na dalších padesát let pro euroamerickou civilizaci znovu zapomenut.