Velikonoce v Itálii - 12 miliónů Italů vyjede na silnice

Svátky tráví Italové obvykle v kruhu rodiny - letos zvolí podle předpokladů tuto variantu 90 procent obyvatel, zbývajících deset procent zamíří do zahraničí, tentokrát hlavně do Španělska. Letos se italská policie připravila na návaly na silnicích řadou mimořádných opatření, do služby například nastoupilo desettisíc hlídek, nasazeno bylo i 50 letadel a do provozu bylo uvedeno 150 mobilních kanceláří.