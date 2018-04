Velikonoce nabízejí koupání i lyžování

Slavit Velikonoce můžete i s několikahodinovým zpožděním. Potkat to může hlavně ty, kteří chtějí jarní svátky strávit v zahraničí. Na hranicích se budou tvořit zácpy a podle zkušeností z minulých let si šoféři mohou počkat i několik hodin. Situace se opakuje každý rok. Nejhorší to bývá hlavně na přechodech s Německem. Loni se na hranicích čekalo až třináct hodin. "Čekat se bude hlavně na přechodech s Německem. Cínovec a Varnsdorf budou asi hrozné," odhaduje Jiří Machovec z motoristického klubu ABBA. Podle něho budou velké zácpy i proto, že přechod Hřensko je stále uzavřený. Řidiči mohou hranice přejet například v Hoře Svatého Šebestiána nebo v Aši. Tam by měl být provoz menší. Nejjednodušší však bude před výjezdem na hranice zavolat a zeptat se, jaká je situace. Dopravní zácpy budou nejen na hranicích, ale také při výjezdech z měst. Podle odhadů to bude hlavně v pátek odpoledne a v sobotu. Ideální hodina pro odjezd z domova však podle Machovce neexistuje.