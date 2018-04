Velikonoce na střední Moravě jsou pestré

OLOMOUCKO

Trojice je naposled

O l o m o u c - O svátečním víkendu mají lidé poslední příležitost prohlédnout si v Muzeu umění Olomouc výstavu o rekonstrukci sousoší Nejsvětější Trojice. Muzeum je otevřeno od 10 do 18 hodin, v pondělí je zavřeno. Při příležitosti ukončení této výstavy je vstup volný nejen do Muzea umění, ale i do Přemyslovského hradu.

Hraje Pěšky za vozem

O l o m o u c - V bývalém klášteře Voršilek v Kateřinské ulici u tržnice bude v sobotu do 10 din jarmark, od 11 do 18 pak bude program písniček. V neděli opět od 10 hodin začíná jarmark, následuje domácí zabijačka, koncert skupiny Pěšky za vozem a opékání selátek.

Velikonoční koncert

Š t e r n b e r k - V chrámu Zvěstování Páně se v neděli 15. dubna uskuteční velikonoční koncert, který se tradičně pořádá již od roku 1996. Zazní na něm skladby barokních mistrů v podání žesťového kvinteta Cantores, Šárky Drobňákové a Heleny Hyblerové. Začíná v 17 hodin a vstup je zdarma.

Bouzov při svíčkách

B o u z o v - Netradičně mohou vidět hrad Bouzov lidé na Bílou sobotu a v neděli před Velikonocemi. Hrad ozáří stovky svíček a známou trasou po starých komnatách budou návštěvníky provázet pohádkové bytosti. Prohlídky začínají oba dny v 19.30 hodin a končí v 21 hodin. Dospělí zaplatí za vstup do nočního hradu 100 korun, studenti a důchodci mají prohlídku za polovinu.

Mše na Sv. Kopečku

O l o m o u c - Velikonoční bohoslužby plánují v poutní bazilice navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. V sobotu se chystá křest katechumenů. V 10 hodin začne obřad Efatha, který je bezprostřední přípravou na křest. Velikonoční vigilie, během nichž biskup Josef Hrdlička pokřtí katechumeny, budou ve 20 hodin. V neděli jsou na programu mše, a to v 7.30, 9, 10.30 a v 15 hodin. Na Pondělí velikonoční se mohou lidé zúčastnit mše v 7.30, 9 a v 10.30 hodin.

Zoo má otevřeno déle

O l o m o u c - Zoologická zahrada v Olomouci na Svatém Kopečku má otevřeno i přes velikonoční svátky. Vstupenky si můžete zakoupit denně od 8 do 17 hodin. Mezi cizokrajnými zvířaty ale mohou návštěvníci zůstat až do 19 hodin. Vstupenka pro dospělého stojí 50 korun, za dětský lístek zaplatí rodiče 30 korun.

PŘEROVSKO

Hody, hody, doprovody

P ř e r o v - Název Hody hody doprovody, který dala přerovská radnice velikonočním akcím ve městě, skrývá především výstavu kraslic v Městském domě a jarmark na náměstí. Výstavu mohou lidé navštívit každý den až do soboty, a to denně od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 11 hodin. Sváteční dny zpestří dětské pěvecké sbory a taneční soubory z celého okresu a v sobotu dopoledne bude hrát Moravská veselka. K vidění je také výstava dětských výtvarných prací pod názvem Jarní trylkování v Městském informačním centru.

Helfštýn s kraslicemi

T ý n n a d B e č v o u - Helfštýn nabízí velikonoční výstavu. Kraslice ze sbírek Muzea Komenského v Přerově mohou turisté obdivovat v ateliéru kovářského studia na třetím nádvoří od 14. do 22. dubna. Na pondělí velikonoční připravilo muzeum navíc ukázky zdobení kraslic. Hrad bude otevřený o svátcích od 9 do 17 hodin a ukázky malování kraslic mohou lidé vidět v pondělí od desíti hodin.

Dlažka hravě ve mlýně

P ř e r o v - Na víkend od 13. do 16. dubna připravil přerovský klub Dlažka hravé Velikonoce pro rodiče s dětmi na Kašparově mlýně. Na programu jsou hry, soutěže, výlety pěšky, na kolech i lodí. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři klubu na náměstí TGM 16.

Drátěné košíky i věnce

H r a n i c e - Velikonoční zvyky a tradice si mohou lidé z Hranic prohlédnout v Galerii M+M a v Café baru na zámku. V galerii jsou až do 16. dubna mimo jiné k vidění i netradiční drátěné košíky, velikonoční věnce či výzdoby stolu, zatímco na zámku si mohou návštěvníci prohlédnout až do Velikonoc výtvarné práce dětí.

ŠUMPERSKO

Krása Velikonoc

M o h e l n i c e - Výstava nazvaná Krása Velikonoc v muzeu. Mezi vystavenými exponáty je dvě stě unikátních pohlednic s velikonoční tematikou ze sbírek pardubického muzea, kraslice, zobrazení a popisy různých obyčejů, pomlázky a hrkače. Návštěvníci mohou také vidět tradiční velikonoční stůl našich předků. Výstava je doplněna souborem kočiček z arboreta Bílá Lhota. Ve velikonoční svátky je výstava otevřena pouze 14. dubna v době od 9 do 12 hodin.

Rodák za varhanami

Š u m p e r k - V neděli 15. dubna od 17 hodin se v kostele svatého Jana Křtitele koná varhanní koncert šumperského rodáka Radima Diviše, který nyní působí v německém Norimberku. V programu zazní Boellmannova Gotická suita a Bachova Toccata.

Koncert v čajovně

Š u m p e r k - V nedávno otevřené Zelené čajovně blízko šumperského Domu kultury rovněž 15. dubna ve 20 hodin začne pod názvem Zvuky koncert Lenky Šimkové (flétna, mbira, chajchas, zpěv) a Ladislava Kozderky (trubka, tibetské mísy, djembe, zpěv). Na programu je hudba renesance, vlastní skladby a improvizace.

Zazní historická hudba

V e l k é L o s i n y - Kostel svatého Jana Křtitele ve Velkých Losinách hostí v neděli 15. dubna od 16 hodin koncert hudby minulých staletí v podání Šárky Hlochové (zpěv), Petra Juřičky (kytara), Petry Novotné (varhany) a Eoghana O'Reillyho (zpěv a kytara).

JESENICKO

J e s e n í k - V neděli 15. dubna bude patřit Kongresový sál Priessnitzových lázní velikonočnímu křepčení. V 19.30 hodin totiž začíná Velikonoční veselice s kapelou Ivana Švuba.

Disco s kapelou Holki

J e s e n í k - Rovněž v neděli 15. dubna v Jeseníku se v sále Okresního úřadu Jeseník představí svým fanouškům populární kapela Holki. Maxidiskotéka doplněná koncertem začíná ve 21 hodin.

Cesťáci pobaví hity

S t a r é M ě s t o - Zábavný pořad skupiny Cesťáci nazvaný Vzpomínky na minulost aneb Hity konce dvacátého století začíná v sobotu 14. dubna od 19 hodin v Kulturním domě ve Starém Městě.

PROSTĚJOVSKO

Velikonoce v muzeu

P r o s t ě j o v - Denně kromě Velikonočního pondělí bude mít otevřeno Muzeum Prostějovska. Návštěvníci se mohou těšit například na výstavy nazvané Jaro na Hané či To nejlepší ze sbírky muzea.

Disko pod širákem

P l u m l o v - Na první velikonoční diskotéku pod širým nebem zvou pořadatelé v neděli od 20 hodin na pláž "U Lázničků" na Plumlovské přehradě.