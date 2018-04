Velikonoce na Korfu očima Češky, která se tam provdala

Tip na dovolenou Vyberte si z aktuální nabídky zájezdů na dovolena.idnes.cz a poznejte tento kouzelný ostrov.

V parcích uklízeči sklízí haldy odpadků před Velikonocemi, které, než se nadějí, tam budou znova čekat.



Po ulicích se procházejí davy studentíků. Jezdí sem na školní výlety ještě před sezonou, kdy se dá ubytování pořídit za rozumné ceny. Zanechávají po sobě neuvěřitelný nepořádek, ale k radosti všech majitelů obchodů a restaurací konzumují a nakupují naprosto bez rozmyslu.



Dělníci opravují taverny a kavárničky, které se chystají otevřít.



Náš filharmonický orchestr, v němž hraji na saxofon, už začal nacvičovat každoroční velikonoční koncert a hudbu do průvodů.



V masnách visí obrovské kusy ovčího masa. Ve výlohách je nová jarní výzdoba. Před kostelem už zase sedává mladá Srbka, která má před sebou košík s papírovými kapesníčky a tváří se nešťastně. Tenhle její zoufalý výraz ve tváři jí poměrně hodně vynáší. Ještěže vím, že jí nic nechybí, jinak bych se na ni nemohla denně dívat.



Z druhé strany u kostela sedává mladá cikánka s novorozeným dítětem. Zabrala flek stařeně, která tu každoročně žebrá o peníze na léky na svoji léta trvající záhadnou nemoc. Používá k tomu slov Bůh vám žehnej, což na ortodoxní Řeky dobře zabírá.

Symbol ostrova Korfu – klášter Vlacherna a Myší ostrov

Svátky pro masomilce

Autorka Pavla Smetanová Pavla Smetanová se provdala na Korfu, kde žije s manželem a dvěma dětmi už přes deset let. O životě na tomto řeckém ostrově napsala několik knih, například Příběhy z olivového ostrova.

Prodej svíček se zvýšil minimálně o polovinu. Lidé přicházejí do kostela alespoň na skok cestou do města, aby se pokřižovali, zapálili si svíčku a napsali vzkaz svatému Spyridonovi, který pak hodí do proutěného košíku. Vsadila bych se, že je tam nejvíc proseb za hezké počasí. To je totiž důležité nejen pro všeobecnou pohodu velkých oslav, ale především pro větší tržby kaváren a taveren. Zvoníci na věži našeho kostela se houpají na provazech a zvoní jako o život.



Velikonoční svátky v pravoslavných zemích se letos výjimečně shodují s Velikonocemi v ostatních zemích. Pravoslavné Velikonoce (pohyblivě mezi 4. dubnem a 8. květnem) se určují podle juliánského kalendáře, a proto bývají většinou o něco později než Velikonoce ostatních křesťanů.



Velikonoce se v Řecku začínají připomínat už o první karnevalové neděli. Karneval se slaví celkem čtyři neděle, z nichž nejvýraznější je třetí a poslední z nich. Lidé se oblékají do masopustního oblečení, nejvíce si však užívají děti, které, ať už samy či organizovaně, tančí městem za doprovodu velmi hlasité hudby znějící z reproduktorů umístěných pro tuto příležitost na každém rohu. Na Korfu je to také příležitost pro slečny, paní, matky i babičky hezky se obléknout a vyrazit do některé z kaváren na legendární promenádě Liston v hlavním městě Kerkyra.

Procesí s popy nesoucími ostatky sv. Spyridona. Pop nese ruku sv. Spyridona ve stříbrné schránce. Jedním z nejkrásnějších klášterů v Paleokastritse

Deset dní před koncem karnevalu se koná Tsiknopempti – kouřový čtvrtek, který je pojmenován podle kouře z grilovaného masa. Ten den se griluje úplně všude. I rodiny, které si jinak maso nemohou dovolit moc často, si ho ten den dopřejí, co hrdlo ráčí. Taverny, zející v zimě prázdnotou, se otevřou a nestačí obsluhovat nápor lidí, kteří přicházejí slavit. Maso, maso a zase maso je téma dne.



Po poslední karnevalové neděli, čtyřicet dní před Velikonocemi, nastává Čisté pondělí, tedy začátek půstu. Čisté pondělí je státním svátkem. Obchody, úřady a školy jsou zavřené. Prodává se jen tradiční postní chléb lagána (placatý bochník letos za 2,60 eora) a papíroví draci u silnic (10 eur za draka). Tento den je totiž oficiálním dnem pouštění draků. Je to svátek, na který se všichni Řekové těší celý rok a doufají, že nebude pršet.



Čistopondělní piknik se skládá z jídel jako houmus (cizrnová pomazánka se sezamovou pastou), taramosalata (pomazánka z rybích jiker), saláty, pomazánky z lilků, chobotničky v octě, krevety (mořské plody se smí jen ty, které nemají krev), olivy, sušené fíky, chalva a speciální chleba lagána pečený jen v tento den. Popíjí se ouzo, tsipuro a víno.

Týden před Velikonocemi se slaví Květná neděle procesím sv. Spyridona, patrona ostrova Korfu, v jehož čele jdou desítky pravoslavných popů. Někteří z nich nesou ostatky Spyridona ve stříbrném sarkofágu, jeden jde před nimi a v prosklené schránce nese Spyridonovu ruku. Procesí doprovází všechny korfské dechové kapely ve svých pestrých uniformách.

Kapele Mantzaros, kde hraje autorka (3. zleva), se říká modrá.

Když létají džbány z oken

Tipy autorky JÍDLO Na dobré jídlo doporučuji zajít do taverny Bellisimo v centru Kerkyry. Cena oběda s předkrmem, hlavním jídlem a vínem nebo pivem se pohybuje mezi 12–15 eury na osobu. Nezapomeňte ochutnat chobotničky v octě či dušeného kohouta s makarony. PRONAJMĚTE SI AUTO Na Korfu se i přes zvyšující se ceny benzinu vyplatí pronájem auta (cca 35 eur/den) a prozkoumání ostrova na vlastní pěst. Jílovcové útvary na severozápadním cípu ostrova – mys Drastis, malebné vesničky vnitrozemí nebo Paleokastritsa na západním pobřeží opravdu stojí za to. VÝLET PONORKOU V Paleokastritse doporučuji hodinovou plavbu Žlutou ponorkou z přístavu Alipa. Proskleným dnem ponorky, která vyplouvá v každou celou hodinu, uvidíte podmořský svět a z paluby zase nádherné skalnaté pobřeží. UŽITEČNÉ WEBY www.korfu-servis.cz – ubytování, půjčení aut či letenky na Korfu – veškeré turist. info, teploty vzduchu a vody, fotky www.ostrovanka.bloguje.cz – příběhy z Korfu

Na Velký pátek, ukřižování Ježíše Krista, vysílá každý kostel ve své vesnici nebo v hlavním městě smuteční procesí – epitáfio, které se svíčkami v ruce zpívá dojemnou pohřební melodii až do pozdních večerních hodin. Uniformované kapely procházejí celý den městem a vesnicemi a smutně hrají. Za nimi chodí zástupy lidí se svíčkami v ruce a na Listonu svítí lucerny tmavě fialovým světlem.

Na tento svátek se těší i všechny děti, které ten den dostávají od svých kmotrů lambády: barevné velké svíčky, které si mohou večer při průvodu zapálit. Supermarkety, obchody s hračkami i malé krámky je nabízejí už několik týdnů před svátky.

Ke každé lambádě je přivázaný dárek a kupci se předhánějí v tom, který z nich má lepší, i když s Velikonocemi nemají vůbec nic společného. A tak není výjimkou spatřit u svíčky Mickey Mouse, Spidermana, panenky Barbie či Batmana nebo japonské komiksové postavičky, jejichž jména mi naštěstí zřejmě zůstanou navždy utajena.

Na Bílou sobotu se na Korfu dodržuje zvláštní tradice, kdy v 11 hodin dopoledne začínají lidé vyhazovat z oken keramické nádoby naplněné vodou. Slaví tak první vzkříšení Ježíše. Tento podivuhodný zvyk má snad vyjádřit rozhořčení lidí nad Jidášovou zradou, či je symbolicky očistit od hříchů, které jsou vyhozeny spolu s vodou ve džbánech.

Zástupy lidí přihlížejí padajícím nádobám, jiní se krčí pod parapety domů či na volném prostranství, aby jim nějaká nádoba nedopadla na hlavu. Ulice jsou plné střepů, jejichž úlomky si někteří schovávají pro štěstí po celý rok. V oknech jsou vyvěšeny slavnostní tmavofialové prapory se zlatým zdobením. Hned poté městem procházejí dechové kapely hrající veselou melodii.



Před půlnocí se koná na zaplněném náměstí slavnostní mše, která končí o půlnoci velkolepým ohňostrojem. Lidé si potřásají rukou, říkají si Christos anesti a odpovídají Alithos anesti (Kristus byl vzkříšen, opravdu vzkříšen). Poté se rozcházejí do svých domovů či k příbuzným, aby pojedli tradiční majiritsu, polévku z beránčích vnitřností.



V neděli brzy ráno budí dechové kapely spící městečko radostným pochodem. Věřící chodí do kostela a v poledne se scházejí rodiny a přátelé ke společnému grilování jehňat a mladých koziček. Je konec půstu, a to je třeba řádně oslavit. Víno teče proudem, z každé zahrady voní pečené maso a Velikonoce jsou u konce.