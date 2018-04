Velikonoce na hradech a zámcích aneb vejce desetkrát jinak

Vlakem za knížaty na Křivoklát

Knížecí Velikonoce na Křivoklátě vás přenesou do poloviny 19. století, do víru jarních zvyků, řemesel a tehdejšího stylu života na hradě i v podhradí. Od 4. do 6. dubna zaplní nádvoří i další prostory hradu řemeslnický jarmark, kejklíři, hudebníci a divadelní představení pro děti i dospělé, prohlédnout si můžete také velikonočně vyzdobenou kapli a unikátní parní stroj.



Na Knížecí Velikonoce na Křivoklátě vás jako každý rok z Prahy doveze Křivoklátský expres v čele s lokomotivou Šlechtična.

Jako každý rok, tak i letos o Velikonocích České dráhy zahajují novou sezonu jízd parních vlaků, a to nostalgickou jízdou právě na Křivoklát. Křivoklátský expres v čele s lokomotivou Šlechtična odjíždí 4. a 5. dubna v 9:14 hodin z nádraží Praha-Braník. Tak jako jindy sice vlak pokračuje do cílové stanice v Lužné u Rakovníka, kde je známé Železniční muzeum, to je ovšem tentokrát zavřené kvůli úpravám kolejiště. Na první parní víkend jste zváni až v sobotu a v neděli 16. a 17. května.

Velikonoce na Českém Šternberku

S kým jiným byste mohli slavit velikonoční svátky na hradě Český Šternberk než s rodinou Sternbergových? Kromě speciální velikonoční variace prohlídky pro rodiny s dětmi si prohlédnete i jarně vyzdobené interiéry a vyzkoušet si oblíbenou hru šlechtických dětí, spojenou s hledáním velikonočních vajíček. Návod na vyluštění tajenky, která vede za skrytým pokladem, děti dostanou při prohlídce.

A protože hrad Český Šternberk leží v údolí řeky Sázavy, nad níž se proplétá legendární trať Posázavského Pacifiku, není nic lepšího než si výlet zpestřit ještě projížďkou historickým motoráčkem. Speciální vlak na Český Šternberk, který zároveň symbolicky zahajuje turistickou sezónu v Posázaví, vyjíždí v sobotu 4. dubna v 10.00 hodin z Benešova.

Velikonoce u pana správce na Nových Hradech

Tak jako každý rok i letos v Nových Hradech připravili tradiční akci Velikonoce u pana správce. Druhá prohlídková trasa, vedoucí bytem panského úředníka v podobě z počátku 20. století, se v době od 31. března do 6. dubna představí s klasickou jarní výzdobou, výklad doplní informace o velikonočních tradicích a zvyklostech a kulturní program.

Jen pozor, abyste to nepopletli; Nové Hrady totiž v Česku máme ve dvou verzích. V textu vás zveme na hrad Nové Hrady v jižních Čechách, ale existují také rokokové Nové Hrady u Litomyšle, připomínající francouzský zámek Versailles.

Splašená vejce v Jindřichově Hradci

Hrad a zámek v Jindřichově Hradci přivítá první návštěvníky v sobotu 28. března, kdy zároveň začne jubilejní desátý ročník neobvyklé velikonoční výzdoby zvané Splašená vejce. Nejde o nic jiného než přibližně 800 pštrosích, husích, kachních, slepičích i křepelčích vajíček ve zlaté, černé, modré a červené barvě, která visí z lustrů, hoví si v postelích, kutálejí se stolech a kobercích a zdobí zámecké interiéry na nejrůznějších více či méně neobvyklých místech.

Splašená vejce můžete vidět v rámci prohlídkové trasy A až do 12. dubna, leč pozor – jubilejní ročník je zároveň ročníkem posledním! Kdo zaváhá, jindřichohradecká splašená vejce už zkrátka nikdy víc neuvidí.

Během velikonočního víkendu ochutnáte při prohlídce hradu Bítov speciality staročeské kuchyně.

Láska k hradu Bítov prochází žaludkem

Za správný konec uchopili zahájení letošní návštěvnické sezony na hradě Bítov. O velikonočním víkendu, přesněji řečeno v sobotu a v neděli 4. a 5. dubna, budou prohlídky paláce spojené s ochutnávkou specialit staročeské kuchyně. Uvidíte, jak se vařilo na starém kachlovém sporáku a na otevřeném ohni, a také ochutnáte některé staročeské pochoutky, které hraběcí rodina Daunů nechávala několikrát do roka připravovat pro své poddané.

Velikonoce na zámku Opočno

Také pro zámek Opočno je velikonoční výzdoba zámku první akcí letošní sezóny. Interiéry s typickou jarní výzdobou jsou k vidění v rámci běžných návštěvnických tras, a to od středy 1. dubna do pondělí 6. dubna. Novinkou je rozšířená sbírka indiánských artefaktů, které se na zámek vrátily z Náprstkova muzea v Praze. V takzvané Etnografické hale tak nově uvidíte například oblečení prérijních Indiánů, vyšívané mokasíny a kožené kabáty od kmene Lakotů.

Velikonoční dobroty na zámku Žleby

Romantický zámek Žleby je jedním ze šlechtických sídel, kde se dochoval malý technický zázrak: Plně vybavená dobová kuchyně. Byla by škoda nechat si takovou příležitost uniknout, a tak v zámecké kuchyni několikrát do roka roztopí pece a zámecké kuchařky se pustí do díla.

Nejbližší akcí jsou Velikonoce na zámku, kdy od soboty 4. dubna až do pondělí 6. dubna při prohlídce kuchyně ochutnáte množství velikonočních pochoutek, připravených podle dobových receptů. Nechybí ani komponované prohlídky zámku, kde zjistíte, jak jarní svátky prožívala rodina knížepána i ostatní obyvatelé zámku a podzámčí.

Velikonoční výstava na zámku Ploskovice

Na zámku Ploskovice si i letos můžete užít tradiční Velikonoční výstavu a od středy 1. do neděle 5. dubna si koupit ručně vyráběné originální velikonoční dekorace. Protože organizátorem výstavy je Klub šikovných rukou litoměřického regionu, škála nabízeného zboží je skutečně široká. Vybrat si můžete například malované či drátované kraslice, perníčky, háčkované i paličkované ozdoby, patchwork, šperky, keramiku, dřevěné výrobky, pomlázky nebo květinové vazby. Vstup na výstavu je zdarma a začíná se vždy v 10:00 hodin.

Velikonoce na zámku Raduň

Také na romantickém zámku Raduň poblíž Opavy poprvé otevřou brány pro návštěvníky během velikonočního víkendu. Od soboty 4. dubna do pondělí 6. dubna se můžete přijít podívat na interiéry s tradiční jarní výzdobou; začíná se každý den v v 10.00 hodin.

S velikonoční výzdobou zámku v Benešově nad Ploučnicí každý rok pomáhají děti z místní základní školy.

Velikonoční zámek v Benešově nad Ploučnicí

Chystáte se na Velikonoce do Českého Švýcarska? Pak byste se měli zastavit na zámku v Benešově nad Ploučnicí, který se jako každé jaro přibližně na deset dní představí ve velikonočním kabátku. S výzdobou zámku jako každý rok i letos pomáhají děti z místní základní školy – přijeďte se podívat na jejich nápady! Velikonoční zámek Benešov nad Ploučnicí si můžete prohlédnout denně od 1. do 12. dubna.