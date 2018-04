Velikonoce na Českomoravské vrchovině

Velká Bíteš: Jaro i jinak - výstava prací dětí z bítešských škol a školek (do 20.4.)

Havlíčkův Brod: Inspiraci pro blížící se svátky jara mohou zhlédnout návštěvníci starobylé Štáflovy chalupy v Havlíčkově Brodě. Zde se koná až do 27. dubna Velikonoční výstava, kde jsou k vidění například kraslice malované voskem, zdobená slámou, korálky, bavlnkami nebo dokonce ovesnými vločkami. Štáflova chalupa je otevřena každý všední den od 9 do 13 a pak od 14 do 16 hodin.

10.4. - Žďár nad Sázavou: Co se stalo s Ježíšem. Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení Ježíše Krista, představení pod širým nebem. Dětský areál Na Libušíně (20.00).

12.4. - Nové Město na Moravě: Předvádění zdobení kraslic voskem pod vedením Zdeny a Hany Kristové Zájemci, kteří budou mít chuť si malování vyzkoušet, si musí přinést vejdumky s sebou Horácké muzeum (10.00 - 16.00).

12.4. - Náměšť nad Oslavou: O velikonočního beránka - 10. ročník velkého šachového turnaje pro hráče a hráčky do patnácti let. DDM (8.00)

12.4. - Okříšky: zvony odletěly do Říma - od kostela 16.00, průvod dětí s hrkačkama až k Sokolovně, kde začíná výstava "Velikonoční výstava nejen o Velikonocích"

13.4. - Jihlava: Velikonoční jarmark, Masarykovo náměstí

13.-17.4. - Telč: Velikonoční výstava v Orlovně

14.4. - Přibyslav: Velikonoční country bál. Tombola, námořnický guláš. Hotel Garni (20.00)

14.4. - Havlíčkův Brod: na dvou hřištích před restaurací U notáře se odehraje turnaj o Žhavé koule. Kdokoliv přijde a zaplatí dvacet korun, může soutěžit ve staré francouzské hře petangue

14.4. - Havlíčkův Brod: Střelecký klub připravil na střelnici Sanima druhý ročník velikonočního závodu 30+30 O velkou cenu Rebela

14. 4. - Jihlava: Velikonoční Spring Fest. Vystoupí kapely Minimum Wage, Apple Spokesman, Tabletky a Kakaovej domeček. Na zahradě před klubem je možno od odpoledních hodin opékat buřtíky nebo jiné pochutiny. Klub AMC (21.00)



Velikonoce na Veselém kopci - výstava ve všech objektech: kraslice, pečivo, zvyky. Předvádění výroby velikonočních předmětů, od 10 do 15 hodin

15.4. - Telč: koncert vokálního souboru Societas Incognitorum v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích. Tento koncert uvede Slavonická renesanční společnost. Societas Inkognitorum je brněnský vokální soubor, který se zabývá téměř výhradně interpretací renesanční a raně barokní duchovní hudby. Založil ho Eduard Tomaštík v roce 1997 u příležitosti provedení renesančních mší anglického skladatele Williama Byrda. V současné době má soubor v repertoáru skladby předních italských, německých, anglických a českých skladatelů, žijících na přelomu 16. a 17. století. Ve Slavonicích se sextet představí s velikonočním koncertem, který nese název Alleluja.

15.4. - Třebíč: Nádvoří třebíčského zámku, Divadelní ztvárnění velikonočních událostí. Do hry, která trvá téměř hodinu, je zapojeno více než šedesát dětí a mládeže (17.00)

15.4. - Třebíč: Kamenný sál Západomoravského muzea - Koncert skupiny Cimbal Classic (18.00)

15.4. - Přibyslav: Velikonoční discoparty DJ George. Zámecká vinárna (21.00)



15.4. - Ledeč nad Sázavou: Velikonoční koncert duchovní hudby, kostel sv. Petra a Pavla (15.30)

15.4. - Třešť: Velikonoční country tancovačka s kapelami Podběl a JCS. Kulturní dům 20.00

15.4. - Havlíčkův Brod: Koncert vážné hudby - Komorní orchestr mladých z Chotěboře a sbor pod vedením Josefa Seckého, Chrám Nanebevzetí Panny Marie (16.00)

16.4. - Havlíčkův Brod: tradiční souboj ve cvrnkání kuliček o sošku Putovního debila - pořádá seskupení amatérských divadelníků Adivadlo, park Budoucnost

18.4. - Jihlava: Velikonoční Salon Fešáků "Ještě s velikonoční náladou přijďte za fešáckou zábavou" - Dům kultury odborů (19.30)