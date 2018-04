Veletrh cestovního ruchu už začal

Součástí veletrhu je osmým rokem přehlídka turistických možností regionů České republiky Region World, která má 167 českých vystavovatelů. Nově je na veletrhu zastoupeno Maroko, Irsko, Srbsko, Lucembursko, Chile a Nepál.

Veletrh je první dva dny určen odborníkům a pro veřejnosti se otevře až o víkendu. Kromě Průmyslového paláce slouží vystavovatelům také mobilní hala. Vstupenka stojí pro předregistrované odborníky 250 Kč, pro odborníky na místě 500 a pro veřejnost 100 Kč. Veletrh je otevřen od 9 do 18 hodin. Loni veletrh navštívilo 52,7 tisíce návštěvníků.



Ve čtvrtek se tak pro odborníky po celý den konají nejrůznější přednášky a semináře například na téma pohostinství v Evropské unii a u nás, dále internet a cestovní kanceláře.

V pátek cyklus přednášek pokračuje, navíc je na 11.30 v Lapidáriu připraveno slavnostní udílení cen Czech Travel Awards, a to například nejlepší české cestovce, nejlepším touroperátorům pro Evropu, Ameriku, Asii a Afriku, nejlepší autobusové společnosti, nejlepšímu hotelu v České republice atd.

V sobotu, kdy je Holiday World otevřen široké veřejnosti je na programu promítání vítězného snímku mezinárodního festivalu cestopisných turistických filmů v Karlových Varech 2001, a to od 10 hodin. O hodinu později bude promítán unikátní film o životě lidožravých bílých žraloků "Carcharias - Velký bílý". Ve 13 hodin začíná projekce krátkých reportáží z pořadů ČT Objektiv. V 15 hodin poběží dvouhodinový film Na voru Kantuta dvakrát přes Pacifik, který zavede diváky na polubu voru, se kterým Eduard Ingriš vyplul do vod Tichého oceánu a napodruhé doplul až do polynésie.

V neděli od 10 hodin začíná projekce filmu "Srí Lanka" v Konferenčním centru Průmyslového paláce. O hodinu později bude promítán film Olgoj Chorchoj režiséra Ivana Mackerleho, jehož expedice se tohoto pouštního červa pokoušela najít. Po skončení projekce bude beseda s autorem. Ve 13 hodin začně projekce unikátních dokumentárních filmů z dílny nejslavnější české cestovatelské dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. V 15 hodin se mohou diváci podívat na film z obasti Tichomoří nebo Jižní Ameriky.

V 17.30 bude veletrh ukončen závěrečným losováním Velké hry Holiday World 2002 o ceny, které věnovali vystavovatelé veletrhu. Soutěže se přitom může zúčastnit každý majitel platné vstupenky po nashromáždění kompletní sady kontrolních razítek vydávaných na expozicích účastníků Velké hry Holiday World.