Vítám Vás na tomto posvátném místě,které více než jedenáct století znamená na dějinné duchovní mapě Evropy ohnisko šíření víry,obnovy a jednoty církve, na místě posvěceném působením spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje.Tak pravil František Vaňák, moravský metropolita a olomoucký arcibiskup, když v malé zapadlé vesničce na jihu Moravy před lety vítal hlavu římskokatolické církve. Směrem na Chřiby se krajina kolem Uherského Hradiště začíná mírně vlnit, trochu jako by se líně protahovala, v oparu na horizontu jsou již tušit hvozdy a kopce kolem hradu Buchlova. Úzkou silničku lemují lány polí, jen pár havranů dělá společnost těm, kteří do těchto končin zavítají. Nic, vůbec nic nenapovídá tomu, že tu kdysi bývalo ústředí Velké Moravy a kolébka víry. Pak se mezi poli vyloupne pár baráčků a tabulka s názvem vsi. Velehrad. Legenda praví, že z Velehradu v 9. století panovali vládci Velkomoravské říše a že tu měl sídlo první velkomoravský arcibiskup sv. Metoděj. Byl to ten samý Metoděj z řecké Soluně, který se na dalekou cestu na neznámý sever vydal spolu se svým bratrem Konstantinem okolo roku 863 našeho letopočtu. Když spolu se svojí družinou, čítající zbrojnoše,obchodníky a snad i stavitele, dorazili do krajiny okolo Velehradu, byli prý šokováni frivolními mravy a nevázaným životem Slovanů, a jali se proto kázat o víře v křesťanského Boha v tehdejším jazyce, staroslověnštině. Věrozvěst Metoděj, který o mnoho let přežil svého bratra a stal se nejvýznamnějším církevním představitelem raně středověké Moravy, tu prý někde na Velehradě leží pohřbený. Staroslověnské církevní legendy uvádějí, že byl pohřben ve velkém moravském chrámu " po levé straně zdi za oltářem bohorodičky". Jeho hrob však, tu ani jinde,doposud nalezen nebyl. Dnešní Velehrad je malá, nikterak pozoruhodná vesnička, která však pravidelně ožívá pod kroky stovek poutníků - zdejší klášterní areál je nejvýznamnějším poutním místem na Moravě. Cíl poutníků, dochovaný cisterciácký klášter, první na Moravě,tu okolo roku 1250 založil moravský markrabí Vladislav Jindřich. Klášter se nacházel v blízkosti vesnice Veligrad, od níž přejal jméno. Se sto metrů dlouhou pětilodní bazilikou to byl ve své době prý největší chrám v zemi. I dnes působí majestátním dojmem, i když ruka času jej mezitím přeformovala do podoby poněkud odlišné od té původní. O čtrnáct metrů délky přišel chrám spolu s odstraněním západního průčelí v 16. století, sužovaly jej několikeré požáry a císařské výnosy,jimiž byl klášter v roce 1784 na více než sto let zrušen. Dvě vysoké špičaté věže chrám u rozčesávají oblohu vysoko nad vesnicí, z okolních kopců vypadají jako dva majáky v moři červených střech a zelených luk. Nedaleko chrámu stojí mladé lípy. Vysadil je tam sám papež Jan Pavel II., když se za ním na Velehrad v roce 1990 vydalo na půl milionu poutníků. Cyril a Metoděj, kteří byli v roce 1980 vyhlášeni papežem za spolupatrony Evropy, by se tu určitě cítili jako doma. Kam oko pohlédne,nachází se připomínka věrozvěstů. Na četných obrazech z různých období a od různých dárců se na stěnách chrámu odvíjí jejich příběh příchod na Moravu, misionářská činnost, křest moravského krále Svatopluka i smrt Metoděje. Sochy Cyrila a Metoděje na to vše shlížejí z piedestalů u pilířů kupole.Areál velehradského kláštera se rozkládá necelých pět kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště.V chrámu se nachází takzvaný klenot moravského baroka, nádherně vyřezávané chórové lavice ze 17. století. Z jejich ornamentů můžeme vyčíst hold zdejší libé krajině - polím, vinicím a lesům. Za prohlídku stojí kromě baziliky i podzemní krypty, které byly zpřístupněny po rekonstrukci ve třicátých letech. Labyrint chodeb téměř pět set metrů dlouhých obnažuje základy nejstarší podoby velehradské baziliky.Vedle vchodu do katakomb je možný vstup i do Lapidária, kde jsou, rovněž v podzemí, instalovány kamenné plastiky a archeologické fragmenty z původní románské baziliky. V nedaleké kapli Cyrilka je k vidění například hlavní oltář zhotovený v Římě k výročí 1000 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863.Ve vesnici se nachází několik restauračních zařízení, nejstylovější však je nově rekonstruovaný Mlýn za zadním traktem kláštera, v ulici Na Hrádku, tel: 0632-71460.