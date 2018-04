Vědec loví anakondy v močálech ve Venezuele

14:13 , aktualizováno 14:13

Venezuelský biolog Jesús Rivas má zaměstnání, které by pro většinu lidí bylo noční můrou. Loví hady. Jeho největší láskou jsou velcí plazi, zejména anakonda zelená. Za posledních deset let jich Rivas odchytil na 800. Neodradilo ho ani to, že ho největší plaz na Zemi, vážící přes půl tuny, už mnohokrát pokousal.