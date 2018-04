Vědci se pokoušejí zkrotit vraždící jezera

Podle odborníků by nově instalované zařízení mohlo obsah kysličníku uhličitého v jezerech na západě Kamerunu zredukovat na přijatelné množství do zhruba pěti let. Zatím však není jasné, kdy se ho vědcům podaří uvést do provozu.

Podnětem k zásahu mezinárodních odborníků byly informace obyvatel z okolí obou jezer, ležících v seizmologicky aktivní části kamerunského území. Ti oznámili, že v posledních měsících se únik toxických plynů zvýšil.

Když z jezera Nyos, které leží asi 700 kilometrů severozápadně od hlavního města Yaoundé, v roce 1986 nečekaně uniklo velké množství kysličníku uhličitého, přišlo prakticky okamžitě o život 1746 vesničanů. Již dva roky předtím se stalo něco podobného na jezeru Monoun asi 100 kilometrů jižně od Nyosu. O život tehdy přišlo 34 lidí. V roce 1995 francouzští vědci instalovali v jezeře Monoun do hloubky asi 195 metrů polyetylenovou pumpu, v níž vytvořili vakuum. Plyn byl tak vysáván ze dne jezera a vědci jeho únik kontrolovali a rovnoměrně uvolňovali.