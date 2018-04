Večeře v Bronxu je říkání si o malér

zajedeme si na večeři do Bronxu! Námitky kamaráda jsem překonal hravě: »Když se bojíš, tak vyřiď doma, žes mě tam nechal jet samotného!«. Vyjeli jsme navečer a po chvíli si uvědomili, že do této zaplněné soupravy metra se jaksi opravdu nehodíme... Jakožto uvědomělý odchovanec českých Dopravních podniků jsem zdvořile nabídnul své místo k sezení starší spolucestující. Vynadala mi tak, že by to seriozní list nikdy neuveřejnil. Konečně přišla naše stanice - Bronx Park East. Jak to tam vypadalo, nemusím zdlouhavě popisovat. Ve chvilce si nás povšimla skupinka místních výrostků a významně si poklepala na kapsy. Zavěsili se na nás a bylo zřejmé,že si nás nevyhlédli zrovna ke konverzaci. Urychleně jsme vběhli do místní pizzerie a když ani tam nebyl klid, zastal se nás majitel a vykázal je ven. Odměnili jsme ho skromnou útratou. Amerika mě jinak okouzlila, vzpomínka na ní zůstává stále čerstvá. Jenom Bronx jaksi není zrovna ten »můj šálek čaje«.