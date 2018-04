Ve Vysokých Tatrách zemřel český horolezec

10:25 , aktualizováno 10:25

Tragicky skončil výstup mladého horolezce z Prahy východní stěnou na hřeben Lomnického sedla ve Vysokých Tatrách. Jak uvedl mluvčí Tatranské horské služby Tomáš Petrík, událost oznámili záchranářům ve středu odpoledne náhodní turisté, kteří cestovali na Lomnický štít lanovkou. Podle zjištění členů horské služby k neštěstí došlo tak, že horolezec se po výstupu do sedla převlékal do suchých věcí, zřejmě ztratil rovnováhu a upadl, přičemž se zřítil asi 25 metrů dolů západní stěnou do Filmařského žlabu. Při pádu utrpěl horolezec četná zranění, kterým na místě podlehl.