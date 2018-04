Ve Velehradě zněly nejen duchovní skladby

První lidé přijížděli do Velehradu už během dne. V podvečer už parkovaly tisíce aut všude v obci i na příjezdových cestách. Těsně před začátkem koncertu se dokonce utvořila dvoukilometrová kolona aut.

Na nádvoří se tísnily tisíce poutníků, stánky s občerstvením byly plné. Lidé se nebavili o ničem jiném. "A víš to, že přijede i Ráž. Jsem zvědavý, jak vypadá," povídala asi třicetiletá žena.

Před novým podiem seděli na vozíčcích tělesně postižení, vedle nich pozvaní hosté. Byl mezi nimi například i trenér hokejistů Josef Augusta a spousta politiků - ministr zemědělství Jan Fencl, senátor Jan Ruml, šéf Čtyřkoalice Karel Künhl, poslanec Petr Pleva.

Koncert pod patronací arcibiskupa

Koncert, který přenášel Český rozhlas přímým přenosem a zkrácený záznam z něj uvede v pátek večer Česká televize, zahájil proslovem olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten nad teprve druhým koncertem v dlouholeté historii poutí převzal záštitu.

"Přijdou na podium lidé, které to stálo spoustu sil. A jsem rád, že oni se teď chtějí s námi o to, co umějí, podělit," poznamenal Graubner.

Hradišťan a Jiří Pavlica

Koncert začal dvěma barokními tanci z poloviny 17. století, které vznikly právě na Velehradě. Cimbálovou muziku Hradišťan Jiřího Pavlici doprovázela zlínská filharmonie pod vedením Tomáše Koutníka.

Z oken velehradské baziliky vyhlíželi obyvatelé zdejšího ústavu sociální péče, na nádvoří už nebylo téměř k hnutí.

Své vystoupení zakončil Hradišťan lidovou písní Ze země na zem.

Sestry Steinovy

Po Hradišťanu přišly na podium sestry Steinovy, objev loňské folkové scény. S dvěmi klasickými kytarami zahrály tři skladby.

Při jejich vystoupení přišel i očekávaný Jožo Ráž. S kulhavým pohybem se hned schoval do zákulisí. Jeho chvíle měla přijít.

Jožo Ráž

Převor břevnovského benediktínského kláštera Petr Siostrzonek, který celým koncertem prováděl, přivítal na podiu jednu z největších hvězd - Jožo Ráže. "Omluvte, prosím, že nám zazpívá jen jednu píseň. Jožo Ráž totiž přijel přímo z nahrávacího studia a ještě ho čeká dlouhá cesta domů. Přesto věřím, že jeho píseň nás všechny bude držet nad vodou," řekl mnich.

Slovenský rocker kulhavým krokem vystoupal na podium a se zaťatou pěstí pozdravil poutníky: "Zdravím Cyrila a Metoděje a všechny, kteří jsou tady."

Zjevně unavený muzikant zazpíval svůj hit poslední doby Voda, čo ma držíš na vodou. A jako jediný měl puštěný playback.

Závěr se nesl v bouřlivém potlesku. Jožo Ráž pak kvapně opustil Velehrad.

Pavel Nedvěd

Pozván na pouť byl i nejlepší český fotbalista Pavel Nedvěd. Věřícím se omluvil osobním dopisem, v němž vysvětlil, že musel z pracovně-existenčních důvodů opustit republiku a odletět do Itálie. Celý jeho dopis převor Petr Siostrzonek přečetl.

Eva Dřízgová-Jirušová

Na podiu velehradské baziliky se představila i česká operní hvězda Eva Dřízgová-Jurišová. "S Evou jsme nastudovali árii ze Svatebních košil Antonína Dvořáka a Jenúfy z Janáčkovy opery Její Pastorkyňa," řekl Marek Obdržálek, šéf zlínské filharmonie, která pěvkyni doprovázela.

Největší ohlas měla píseň Ave Maria od Charlese Gounoda.

Lenka Filipová

Folková zpěvačka Lenka Filipová se pořadatelům omluvila až odpoledne. "Je nám to moc líto, že nemůže přijet. Lenku Filipovou ovšem přepadla nečekané hlasové problémy," vysvětlil moderátor.

Daniel Hůlka

Největší prostor tak dostal populární zpěvák Daniel Hůlka, který nejdříve za doprovodu orchestu zazpíval dvě Biblické písně od Antonína Dvořáka.

Potom nadšeným posluchačům společně se svou kapelou a sborem zazpíval písně z vlastní repertoáru včetně skladby Ten právě příchozí z muzikálu Monte Christo. Vystoupení zakončil písní od Vangelise Ráj, jejíž ukázku si můžete poslechnout zde.

Závěr s vodou a modlitbou

Protože ještě chybělo do konce koncertu asi dvacet minut a všichni hosté se už představili, vrátil se na podium Jiří Pavlica a jeho Hradišťan.

"Zahrajeme vám píseň Modlitba za vodu. Pokud jste ji v poslední době často slýchali v reklamě, tak to bylo proto, že výtěžek z této akce byl věnován na dětskou onkologii v Brně," uvedl skladbu primáš cimbálové muziky Jiří Pavlica.

Na závěr přišli všichni učinkující a společně s více než dvaceti tisíci poutníky si zazpívali modlitbu.

Setkání před koncertem

Ve Velehradě se ve středu odpoledne setkalo asi čtyřicet vozíčkářů s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, Danielem Hůlkou a Jiřím Pavlicou. Besedovat s nimi měl i fotbalista Pavel Nedvěd, který je znám jako věřící člověk, ale musel narychlo zrušit dovolenou a odletěl do Itálie.



"Hovořili o lidských věcech a životě postižených," řekl hlavní organizátor Josef Kořenek. Dodal, že setkání uspořádali za pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů, který reprezentovali hrabata Bedřich Strachwicz a Norbert Kinský.