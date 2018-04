Ve Švýcarsku se rychle přesvědčíte, jak dokonale může fungovat doprava

Málokde na světě máte po jízdě vlakem, autobusem, či obyčejnou tramvají pocit, že přesně takto by to mělo fungovat. Veřejné dopravní prostředky jsou totiž přesné, rychlé, pohodlné, čisté. Investovalo se do nich hodně peněz a lidé si jich proto patřičně váží. Kde? Ve Švýcarsku, o němž vám většina zkušených cestovatelů řekne, že tato země má podle všeho skutečně nejdokonalejší dopravní systém na světě.

Na rozdíl od České republiky je perfektně fungující především železnice. Vlaky mezi všemi důležitými městy země tu odjíždějí každou hodinu, většinou na minutu přesně, a jízdní řád je tak dokonale sestavený, že přestup v podstatě netrvá nikdy déle než deset minut. Je až podivuhodné sledovat tento švýcarský systém, protože železnici zde provozuje několik společností a menší dráhy patří i soukromníkům. Kromě vlastních železnic je ale k dispozici téměř 500 horských železnic, které vás vyvezou až přímo k vrcholkům Alp.

Jenže švýcarské železnice nemyslí na turisty pouze tím, že jim nabízejí dobré služby, v této zemi jezdí i speciální vlaky, s jejichž pomocí můžete poznat krásy tohoto státu.

Nejpomalejším rychlíkem na světě je totiž Ledovcový expres. Jeho zajímavá trasa spojuje dvě nejznámější švýcarská alpská střediska - Zermatt a Svatý Mořic - a vede přes 291 mostů a 91 tunely. Z oken vlaku je báječný výhled na alpskou přírodu a ve zdejším jídelním voze dostanete ty nejlepší švýcarské speciality.

Dalším podobným vlakem je Vilém Tell expres. Jeho trasa spojuje střední Švýcarsko s jižním Ticinem, nejteplejším kantonem země. Je zajímavé, že výlety tímto expresem nezačínají ve vlaku, ale na parníku v Lucernu. Z tohoto města se vyplouvá parníkem po jezeře Vierwaldstättersee se zastávkami u významných přírodních a kulturních památek. V letovisku Flüelen se přestupuje na vlak.

Bernina expres zase nabízí výlet mezi dvěma zeměmi. Vlak jede z Churu, hlavního města největšího švýcarského kantonu Graubünden, a jede až do italského Veltlinu. Projíždí rozmanitými vegetačními pásmy: Od ledovců Berninského průsmyku (ve výšce 2253 metrů) dorazí za dvě hodiny až k palmám v Tiranu (429 metrů nad mořem).

Zajímavé je však i cestování žlutými poštovními autobusy. Ty spojují i ta nejzapadlejší místa země a jezdí po celý týden v pravidelných intervalech.

Na rozdíl od jiných zemí je ve Švýcarsku pozoruhodná síť vodních cest. Téměř 170 lodí je v provozu většinou na jezerních plochách. Staré parníky a moderní motorové lodě jsou vybaveny restauracemi a bary a nabízejí možnost shlédnout místní přírodní krásy.

Poměrně jednoduchá je i jízda automobilem, protože země je protkána hustou sítí dálnic a dobře udržovaných silnic. Ale pozor, švýcařští policisté jsou přísní a pokuty za překročení povolené rychlosti na naše poměry nesmírně vysoké. Podobné je to i s parkováním ve městech. Pokud někdo parkuje na místě, které má někdo předplacené, tak máte velkou smůlu - za chvíli budete odtaženi a vůz dostanete až po zaplacení vysoké pokuty.

O tom, že perfektní doprava je skutečně švýcarskou prioritou, svědčí to, že například obyčejné tramvaje mají v Curychu absolutní přednost. Důmyslné zařízení uložené v kolejích jim totiž na křižovatkách rozsvěcuje zelenou. Veřejná doprava má v zemi helvétského kříže všude přednost. Ke prospěchu Švýcarů a také turistů. Přeneseně řečeno, funguje přesně a dokonale jako švýcarské hodinky.

Jak jezdit levněji

Švýcarsko bývá pro českou peněženku poměrně náročná země, ale i zde existuje několik možností jak výrazně ušetřit a ještě se přitom dostat prakticky na jakékoli místo země poměrně rychle a hlavně spolehlivě. Pokud navíc cestujete s dětmi do patnácti let, tak při nákupu průkazů pro dopravu zjistíte, že jste skutečně ušetřili mnoho peněz.

Nejznámější a nejlepší variantou levnější dopravy je Swiss Pass, což je průkaz pro neomezené cestování hromadnými dopravními prostředky - železnicí, autobusy, lodní a městskou dopravou. Pokud máte tento průkaz, tak vám většinou udělí slevy i horské dráhy. Swiss Pass platí čtyři, osm či patnáct dnů nebo měsíc. Jeho levnější varinata stojí podle počtu dnů 216, 270, 314 či 430 franků. Na první pohled se může zdát, že na čtyři dny je v přepočtu více než čtyři tisíce korun hodně, ale až na místě zjistíte, že se v každém případě mnohonásobně vyplatí.

Dále se prodává Swiss Flexi Pass, který umožňuje neomezené cestování dopravními prostředky po tři dny z časového úseku 15 dnů. Ten stojí 216 franků.

Jízdu od hranice státu nebo z letiště do cílového místa ve Švýcarsku a zpět získáte za padesát procent slevy, když si koupíte Swiss Card, ta platí měsíc a stojí 144 franků.

Family Card, rodinnou jízdenku, obdržíte zdarma, pokud vlastníte jeden z výše jmenovaných průkazů pro veřejnou dopravu.

Průkazy lze zakoupit ve všech zastoupeních národního turistického úřadu Schweiz Tourismus a na velkých nádražích po celém Švýcarsku. Informace o nich najdete i na internetu na adrese: http://www.sbb.ch.

JAK SE TAM DOSTAT:

Do Švýcarska se dá dojet automobilem přes Německo za osm až deset hodin, podle toho, kam jedete. Jezdí sem i autobusové spoje či vlaky. Nejrychlejší je letecké spojení, které zajišťují společnosti Swissair a ČSA. Cesty sem pořádá i mnoho cestovních kanceláří.

KDY PŘIJET:

Pěkné počasí patří k jedním ze základních předpokladů toho, že Švýcarsko (především krásné hory) uvidíte v jeho skutečné podobě. Nejlepší dobou je konec srpna a září. Dobrý je i červen, ale to více prší a bývají mlhy.

INFORMACE:

Nejvíce rad i materiálů získáte na vídeňském zastoupení Schweiz Tourismus, kde můžete hovořit i česky. Adresa: Postfach 34, A-1015 Vídeň, Rakousko, telefony: 00431/513264012 nebo 00431/513264015, fax: 00431/5139335, internet: http://www.schweizferien.ch, e-mail: stwien@schweizferien.ch

