Ve stínu mostu Marie Valérie

Donedávna obyvatelé Štúrova nový most přes Dunaj obdivovali a těšili se, jak přes něj vyrazí do maďarského Ostřihomu. Dnes na něj koukají skrz prsty. Přes most totiž 24 hodin denně proudí davy maďarských turistů, kteří štúrovské obchody a restaurace berou útokem. A problém je v tom, že místní obchodníci na tento velký zájem nebyli vůbec připraveni. Místní obyvatelé tak již od půl dvanácté marně hledají volná místa v restauracích. Všechno je obsazeno. Nezbývá jim tak nic jiného, než si dát sendviče, anebo počkat zhruba do dvou hodin a pak se jít najíst. Dají si, co zbylo.