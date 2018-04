Ve Špindlerově Mlýně se uskuteční Quick Adrenalin Cup

1. Běh do vrchu: Špindlerův Mlýn, Sv. Petr (741 m.n.m.) - Mísečky, Medvědín (1.234 m.n.m.), délka 10 km.

2. Paragliding: Medvědín (1.234 m.n.m.) - Špindlerův Mlýn, parkoviště nad Labskou přehradou (670 m.n.m.), délka 4 km.

3. Kajak: Špindlerův Mlýn, parkoviště nad Labskou přehradou - hráz přehrady Labská - přeběhnutí s lodí v ruce přes těleso přehrady, pětimetrový skok zpět do přehrady - dojezd do cíle na levém břehu Labe, délka 5 km.

4. Mountainbike: Hráz přehrady Labská (670 m.n.m.) - Sv. Petr - Kopřivník

- Přední Planina (1195 m.n.m.) - Špindlerův Mlýn, Sv. Petr (741 m.n.m.), délka

18 km.

Závod bude doplněn akcemi pro diváky. "Na vlastní kůži si budou moci vyzkoušet bungeerunning, zorbing, aerotrim nebo zdolání horolezecké stěny," láká Dagmar Palatková, která má na starosti propagaci Špindlerova Mlýna.



Martin Kráčalík z pořadatelského klubu Adrenalin Ostrava zase nabízí atraktivní závodníky. "Nominovaní jsou například vítěz Českého poháru v běhu do vrchu Roman Skalský, mistr světa ve sjezdu na divoké vodě David Mrůzek nebo olympionik na horském kole Radim Kořínek."