Ve špatném počasí pod K2 nás všichni opouštějí

18:39 , aktualizováno 18:39

Zase už sedíme dlouhé hodiny v jídelním stanu a horolezci se dělí na dvě skupiny: hráče Člověče nezlob se a hráče v kostky. Jen doktor Lukáš Svoboda pendluje mezi oběma tábory - když u člobrda prohraje pivo (víme o jediné hospodě v Islámábádu, kde vám pod rukou jen jako cizinci dají k jídlu plechovku Heinekena, ovšem za 5 USD!!!) jde zase hrát chvíli kostky, protože ty jsou zadarmo. Předpověď počasí, jejíž poslední podobu jsme stáhli v emailové podobě v pondělí, hlásá člobrdo a kostky až do 29.7. To je termín, který celou skupinu už trochu zneklidňuje, protože někdy mezi 6.-9. srpnem bychom měli základní tábor opustit, pokud chceme stihnout letadlo. Let však lze všem i přesunout.