Ve službách sultána

Čtyřikrát do měsíce přenechá šedesátiletý Resodiryo starost o svá rýžová pole svým synům. V sedm hodin ráno opouští na kole vesnici tak, aby po šestnáctikilometrové jízdě dorazil včas do sultánského paláce v Yogyakartě. Resodiryo je jedním z abdidalemů, těch, kteří slouží sultánovi. Svoji čtyřiadvacetihodinovou pracovní dobu převážně tráví bez jediného slova, vsedě u okna pozoruje nádvoří, kterým proudí zástupy turistů. Toho, komu slouží, viděl za osm let jednou. Pracovní oděv, malý turban, tmavě modrou košili a batikovou sukni si pořídil sám. Přitom za plat, který dostává, si nekoupí ani nejlacinější jídlo. "Peníze nejsou důležité. Požitky, které mám ze služby v kratonu, jsou duchovní. V paláci se úplně změním, zapomenu na běžné starosti, nacházím tady klid a vyrovnanost," říká Resodiyo.