Ve Slatiňanech lákají na koně

Renesanční dvoukřídlý zámek ve Slatiňanech byl vybudován na konci šestnáctého století na místě dřevěné gotické tvrze. Dnešní podobu získal postupnými přestavbami v osmnáctém a devatenáctém století. Od poloviny osmnáctého století vlastnila zámek rodina Auerspergů, kteří se svojí hospodářskou činností zasloužili nejenom o přestavbu zámku, ale i o přeměnu nevýznamné vesnice v malebné městečko.

Při prohlídce mohou zájemci požádat o nahlédnutí do nově rekonstruované zámecké kuchyně. "Zařízení kuchyně pochází z přelomu století. Návštěvníky by to mohlo zajímat, jsou tam stará kamna s ohříváním na vodu i s malou udírnou. Vařilo se tam pro sto lidí," uvedl správce státního zámku ve Slatiňanech Jaroslav Havlíček.

V přírodním krajinářském zámeckém parku je druhá nejbohatší sbírka dřevin ve východních Čechách a výběh s koněm Převalského. Nedaleko od zámku je miniatura středověkého hradu - Kočičí hrádek, kterou ocení především děti. Za zhruba osmdesátiminutovou prohlídku zaplatí dospělí padesát korun, děti polovinu.