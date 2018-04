Ve Slaném se přenesete do Japonska

15. 4. PONDĚLÍ OD 14 DO 18 HODIN

Střední integrovaná škola ve Slaném

Ukázky přípravy tradičních japonských jídel pro veřejnost 16. 4. ÚTERÝ OD 8 DO 13 HODIN

Střední integrovaná škola ve Slaném

Ukázky přípravy tradičních japonských jídel pro školy 16. 4. ÚTERÝ V 17 HODIN

Klub Dividýlka ve Slaném

Origami - workshop 17. 4. STŘEDA V 17 HODIN

Přednášková síň Knihovny Václava Štecha ve Slaném

Japonsko a jeho zoologické zahrady 18. 4. ČTVRTEK V 17 HODIN

Klub Dividýlka ve Slaném

Ikebana - workshop 19. 4. PÁTEK V 19.30 HODIN

Restaurace No. 89 ve Slaném

Vlastimil Matoušek - shakuhachi, spojeno s japonským menu 20. 4. SOBOTA V 17 HODIN

Restaurace No. 89 ve Slaném

Čajový obřad 1. - 20. DUBNA

Dětské oddělení Knihovny Václava Štecha ve Slaném

Výstava Tradiční japonské hračky a loutky