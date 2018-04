Ve Skleněném paláci bývá velmi živo

Lasipalatsi.»Jé, jé,« vzdychají dívenky na ulici a tisknou se k jedné z výloh paláce, která v sobě skrývá kromě právě populární skupiny televizní studio, kde místní soukromá televize pravidelně natáčí hudební pořady pro mladé. V budově postavené před válkou vzniklo filmové a mediální centrum, které přitahuje obyvatele Helsinek i turisty. Od rekonstrukce, která byla ukončena před koncem minulého roku, v sobě Skleněný palác spojuje duch třicátých let s informačním věkem. Vedle cukrárny, restaurace a obchůdků v sobě skrývá například knihovnu, která je vybavena neustále obsazenými počítači připojenými na internet. Zasurfovat si může každý a zadarmo, jen se je třeba kvůli zájmu objednat. Ve zdejším knihkupectví se také knihy nejen prodávají, ale pokud titul z edičního plánu chybí, usměvavá prodavačka vám paperback na počkání s pomocí počítače a xeroxů vytiskne přímo namístě. Cena je stejná, obálka barevná. Navíc to stojí jen pár minut čekání v přilehlé kavárničce. Pokud se rozhodnete strávit siestu ve Skenet café, opět neuniknete internetu, protože zde jsou monitory přece jen trochu nezvykle zabudované do desky každého stolku. Surfování je trochu omezené na objevování možností vyžití v Helsinkách. Informace dodává hlavně místní internetovské studio, které vyrábí i digitální dokumentární filmy a zpravodajské relace. A to není všechno: v malé kukani s počítačem v přízemí si můžete zřídit zdarma a velmi snadno i osobní jednoduchou internetovskou stránku s vlastní fotografií. »Chceme prostě dát co nejvíce lidí dohromady a otevřít jim svět moderních médií,« říká o záměru Mika Koivisto, jeden z pracovníků Skleněného paláce, v němž vedle sebe působí dvacet společností a firem. Vešla se sem i malá galerie. Ovšem vystavovat se dá i v předsálí v prvním patře, kde se navíc občas konají i komorní koncerty. Nejvíce návštěvníků však přitahuje zdejší kino, které se ovšem naprosto straní Hollywoodu a zaměřuje se především na nezávislou a případně evropskou produkci. Hvězdné války jsou v Helsinkách samozřejmě také k vidění - jen o sto metrů dál v Tennispalatsi, kde se skrývá několik moderních kinosálů s křesly a držáky na kolu. Na chodbách je pak k dostání popcorn v ohromných papírových kyblících a také trička s pozdravem: Ať tě síla provází.