Ve skalách Kokořínska se skrývají obří hlavy

Po silnici dojdete k zámku, v jehož barokní stavbě je ukryto mnoho exponátů asijského umění - je zde totiž pobočka pražského Náprstkova muzea. A právě tady na zámku se začal sochařský život Václava Levého, který roku 1840 jako dvacetiletý nastoupil za pomocníka do zámecké kuchyně. Majitel panství, Antonín Veit byl mecenášem umění a zval k sobě významné osobnosti české společnosti. Hosty zde bývali František Palacký, J.K.Tyl, J. Šafařík, J. Navrátil, Q. Mánes a další. Mladý Václav, pod dojmem soch Matyáše Brauna v okolí zámku a ve volných chvílích se věnoval svému kamenicko - sochařskému koníčku v okolních pískovcových skalách. Později mu Antonín Veit umožnil studium na akademii.Když se vydáte mezi skály, povede vás modrá značka proti toku Liběchovky a první zastavení bude v Klácelce. Je to malá jeskyňka, kterou vytesal pro svého přítele, exkomunikovaného kněze a básníka F.M.Klácela, jenž ji používal jako přírodní pracovnu. Kolem jeskyňky zvané Blaník jsou reliefy Jana Žižky, Prokopa Holého a trpaslíků předávajích blanickým rytířům zbraně. Za několik minut dojdete k Čertovým hlavám: dvě obří hlavy, asi šest metrů vysoké, představují dle legendy skutečné obyvatele Liběchova.

Strání sejdete k Liběchovce do Želíz, přejdete ji a změníte i barvu značky na žlutou směr Štětí. Lesní cesta v borovém lese vás dovede na širokou lesní silnici, kde mimo pískovcové skály najdete v korunách stromů jmelí. Na lesní silnici vlevo je malá kaple sv. Magdaleny, kterou vytvořil Levý v jednom balvanu. Dál po žluté dojdete k Harfenici. Ve skalním bloku je vytesáno několik lidských hlav a relief sedící ženy s harfou. Dalším a posledním zastavením je Had, který se v délce asi patnácti metrů plazí po skále.

Celý okruh zde uzavřete a po žluté půjdete dál, abyste viděli skálu Sedm chlebů: do výše čtyř metrů je na sebe naskládáno sedm obřích pískovcových chlebů.

Dalším zastavením je Hraběcí kaple. Byla postavena na památku zabití Vratislava Desidera Claryho, majitele snědovického panství jeho poddanými roku 1720. Je z pískovcových kvádrů, bez vnitřního prostoru a místní obyvatelé věřili, že ukrývá poklad. Zkoušeli hledat a nic nenašli. Les končí u Mariánské kaple, končí i pískovec a nahradí ho jiná usazenina - opuka. Za mírného klesání lze sledovat vzdálené panorama Čekého středohoří a legendární Říp. Do Štětí na břehu Labe je to necelé čtyři kilometry. Štětí leží na stejné trati, po které přijedete. Celý okruh měří asi dvanáct kilometrů, je pohodlný a vhodný i pro rodiny s dětmi.

Kamenné hlavy na Kokořínsku dokáží nahnat hrůzu. Kamenné hlavy jsou k nalezení všude v oblasti.