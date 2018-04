Ve Mšeně začalo fungovat informační středisko pro turisty

Zdrojem informací pro turisty by se ve vstupní bráně Kokořínska mělo stát informační středisko, které v pátek otevřou v rekonstruované zvoničce ve Mšeně na Mělnicku. Podle vedoucího střediska a autora projektu Václava Nováka je jeho cílem zvýšit přitažlivost této lokality pro návštěvníky a vybudovat zařízení, která jsou jinde již běžně v provozu. "Zatím by zde měli návštěvníci získat různé informace o Mšenu a Kokořínsku, budou se zde prodávat mapy a různé suvenýry," řekl Novák. Až do letních prázdnin bude středisko zkušebně otevřeno vždy od pátku do neděle, s rozjezdem letní sezóny bude sloužit veřejnosti šest dnů v týdnu.