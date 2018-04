Ve městě se lyžuje jen minimálně

Pražané, kteří by si chtěli užívat sjezdového lyžovánípřímo v metropoli, mají smůlu. Sjezdování v hlavním městě nebo jeho okolí je v současnosti nemožné. Ani na zdejší běžecké dráhy nelze spoléhat, a odborníci proto shrnují: Kdo si chce zalyžovat, musí ujet nejméně stokilometrovou vzdálenost do hor. Přímo v Praze se sjezdovalo naposledy před čtyřmi lety. "Ale v areálu Na Máchalce v Praze 9, kde byl kopec s umělou hmotou, chyběly finance na pravidelné opravy," vzpomínal včera Jaroslav Máša, šéf úseku alpského lyžování na lyžařském svazu. Nejbližší sjezdovky tak Pražané mají u Ústí nad Labem v areálu Telnice. "O malinko dál je Bouřňák a Boží Dar v Krušných horách a také dráhy v Podkrkonoší," doplňuje Máša. I Čestmír Skrbek z úseku běhu varuje, že na Prahu se rozhodně nedá spoléhat. "Občas se dá běhat v oboře Hvězda, v Senohrabech nebo Průhonicích, ale to musí být výjimečné zimy a lyžařská sezona trvá tak týden v roce," tvrdí Skrbek.