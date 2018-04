Ve Frýdlantě restaurátoři obnovili původní kamennou kanalizaci

Vysvětlila, že restaurátoři museli vyčistit staré kamenné kanály a šachty, které v průběhu uplynulých let zanesla hlína a zčásti je také zničily pozdější výkopy elektroinstalace. Původní kanalizaci ale podle Pavlíkové historici nemohli dlouho objevit. Nechali si proto zpracovat dokumentaci na vybudování nové

kanalizace, když ale zjistili, na kolik by přišla, vrátili se k hledání původního systému. "Měří 300 metrů, vede kolem celého hradu, odkud odvádí dešťovou vodu do parku," uvedla Pavlíková. Doplnila, že restaurátoři současně pokračovali v obnově historické malby ve staré hradní expozici. Práce na obnově začaly před třemi lety a skončit mají koncem letošního roku. Již čtvrtým rokem opravují tak zámecké konírny. Jejich úsilí podpořilo v

rámci státního Programu záchrany architektonického dědictví ministerstvo kultury 1,1 miliónu korun.

V roce 2001 si zámek připomene dvousté výročí svého zpřístupnění a bude otevřena i nová zbrojnice. "Tam vystavíme v sedmi místnostech soubory zbraní. Jejich bohaté sbírky jsou tím nejcennějším, co vlastníme," poznamenala Pavlíková.

Hrad Frýdlant pochází z 13. století, jeho prvními majiteli byli páni z Dubé. O hlavní rozkvět panství se zasloužil rod Rodernů, který sídlo přestavěl na renesanční zámek. Později tam žil vévoda Albrecht z Valdštejna a od roku 1759 Clam-Gallasové. V letošní sezóně navštívilo zámek 55.000 návštěvníků. "Stoupl

počet českých návštěvníků, kvůli blízkosti hranic s Polskem přibylo i polských turistů," dodala Pavlíková. Loni podle ní zavítalo na Frýdlant téměř 60.000 návštěvníků, z nichž třetinu tvořili zahraniční turisté.