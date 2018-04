Ve Francii bude v noci na Nový rok veřejná doprava zdarma

Francouzská veřejná doprava bude v noci ze Silvestra na Nový rok posílena a levnější, někde dokonce i zdarma, aby se tak předešlo případným dopravním nehodám. V oblasti Paříže budou od pátku 31. prosince od 15:00 hodin GMT do soboty 1. ledna 2000 do 10:00 GMT zdarma vlaky a metro. Příměstská doprava bude fungovat celou noc, aby lidé nemuseli opouštět oslavy příliš brzy. Na hlavních trasách běžných vlaků a TGV budou stát zpáteční jízdenky 15,24 eura bez ohledu na směr a vzdálenost, a to v pátek od 22:00 GMT do soboty 10:00 GMT. Desítka dalších francouzských měst již ohlásila podobná opatření a 18 dalších je studují.