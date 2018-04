Ve fotbalovém království

Kdyby se těchto dnů dožil čaroděj fotbalového slova Ota Pavel, možná by znovu napsal: "A jako za časů Poláčkových Mužů v ofsajdu se teď všude hovoří o kopané."Na vysvětlenou pro laické čtenáře této přílohy: kopaná spočívá v tom, že kouli o obvodu 70 centimetrů položíme na jinou kouli, která má obvod 40 000 kilometrů. Přitom jde o to, abychom tu menší kouli správně trefili. Tak to prý kdysi vysvětloval nějaký švédský trenér. Lze očekávat že lidé vyhledávají tuto přílohu výhradně kvůli té větší kouli. Ale EURO už vstupuje do dveří. A tak, i když se teď příloha NA CESTÁCH bude věnovat sice stále "své" velké kouli, jak bývá zvykem, tentokrát si z ní vybere jen velmi omezený výsek: místa, kde se bude kutálet malá koule. Podívejme se na ně zblízka. Belgie a Nizozemsko, dvě království, se stanou na pár týdnů také královstvím fotbalu. Skvělá místa pro fotbal: třeba roviny Flander byly kdysi bojištěm Evropy a je lépe,když se tam dnes bojuje o postup, ale ne o život. A také skvělá místa pro turistu: dvě země s velikou historií, kulturou, stavbami a kuchyní. Ale neminout to nejzajímavější v neznámém holandském městě, na nějž má člověk jen chvíli, může být těžké. Podobně vybrat mezi belgickými pivy to nejlepší může být stejně obtížné jako vymyslet správnou strategii pro fotbalový zápas. Tento speciál má pomoci těm, kdo na EURO pojedou jako diváci. Je o tom, co dělat, když se zrovna nehraje. Kam zavolat, když nastanou potíže. Co si prohlédnout. Na co si dát pozor. Co ochutnat. Jak a kde se najíst a jak při tom třeba i ušetřit. Tento speciál není tedy o fotbale jako takovém, je o zemích, městech, místech a lidech. Proto je pro každého, byť na šampionát ani nepojede,ani nepomyslí. Je prostě o dvou zemích, o nichž se teď bude hodně mluvit.ČTVRTFINÁLE? FINÁLE? Moderní tepající přístav, největší v Evropě. Přehlídka moderní architektury, která ohromí nespoutanu fantazií. Skleněná průčelí se v nesčetných variacích. Proplétáte se nadjezdy, podjezdy a dálničními obchvaty a večer se jen divíte, že se vám z toho všeho nezatočí hlava. Přístav celý den hekticky uhání, aby večer zbyl čas ke chvilce oddechu.ČESKÁ REPUBLIKA TU HRAJE S DÁNSKEM. Pro turisty to zřejmě bude nejpodceňovanější z uvedených měst. Má cenu se toulat okolo sto let starých koksáren? napadne vás při pohledu na některé technické památky s nedávným datem narození. Věřte tomu, že má. Dýchne na vás atmosféra Zolových románů, kdy se ulice města topily v mracích jedovatého kouře. Dnešek je však jiný. Při zevrubnější procházce zjistíte, že i tady je na co koukat.ZDE ZAHAJUJEME S DOMÁCÍMI. Nizozemská metropole by určitě stála za delší pobyt. Na malém prostoru nabízí pořádnou porci zajímavostí, uvolněné atmosféry a neobyčejné kulturní zážitky. Jak to všechno stihnout? Snadno. Vějíře kanálů vás velmi jednoduše navigují. Uvidíte vše: půvabně zakouřené lokály i světoznámá muzea s Rembrandtovými plátny. Také hauseboaty, trhy, obchody, galerie, květinářství, kavárny a hlavně: zajímavé lidi, kteří si vás získají svou otevřeností.ZDE HRAJEME S FRANCIÍ. Těžko najít lepší místo, které by tolik vyhovovalo příměru "Benátky severu". Jedinečná síť kanálů, mostů a vodních příkopů žije svým rytmem, který zájem turistiky příliš nezměnil. Lenivé tempo diktují úzké uličky, vtěsnané uvnitř dochovaných středověkých hradeb. V obchůdcích neodoláte nejjemněším krajkám, nejsladší čokoládě, rumovým pralinkám a možná také výborným značkám belgického piva. Hrajeme tu s Francií. Druhý tým naší skupiny se sem vrací na čtvrfinále.