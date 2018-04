Vážení čtenáři,

stereotyp je například to, když si představujete Moskvu jako šedivé, nudné, odporné město se socialistickou tváří a lidmi oblečenými v šusťákových teplákách. A víte moc dobře, že my všichni si ji tak opravdu stále představujeme. Ano, to je Moskva. Ale roku 1991. Teď je Moskva něco úplně jiného. Centrum už vypadá jako západní město se vším všudy. Prý jsou tam i nejlépe oblékané dívky v Evropě. Pamatujete na ty báryšni? To je proměna! Jan Rybář jezdí do Moskvy pravidelně přes deset let a všechny změny tohoto města sledoval z první ruky. Sledoval i to, jak se z báryšeň vylouply holky jako z Beverly Hills. "Moskva? To je trochu Londýna a New Yorku. A taky trochu Moskvy," říká. Tahle směs vypadá celkem třaskavě. Takže vzhůru na cestu.