Vážení čtenáři,

přestože Tomáš Tureček poznal během svých cest nejedno velké letiště, před odjezdem do Frankfurtu nad Mohanem přiznal mírnou nervozitu. Tamější vzdušný přístav, jeden z největších na světě, totiž dokáže nahnat husí kůži nejednomu zkušenému světoběžníkovi. Tomáš Tureček do tohoto obřího mumraje skočil po hlavě a snažil se zjistit, jaké pocity tady asi má běžný turista. "Nakonec člověk pochopí, že se není čeho bát. Vše tam totiž funguje s německou precizností," řekl po návratu. Chcete vědět, jak to v této pestrobarevné směsici lidí, zavazadel, letadel a nástupních mostů vypadá? A co vás čeká, až budete na frankfurtském letišti sami hledat, odkud že vám to vlastně letí? Možná se vám to bude brzy hodit, protože Frankfurt je takřka za rohem. Takže žádný strach a vzhůru na cestu.