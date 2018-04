Vážení čtenáři,

na cestu do pouště si Petr Pravda vybral izraelskou polárnici. Vypadá to trochu praštěně, že? Ale ukázalo se, že žena, která nedávno došla na severní pól, je ještě víc doma v rozpálené výhni Judské pouště. Aby taky ne, má ji pár minut od bytu. Ale pozor - přestože tato poušť leží na dosah měst, patří k nejdivočejším na světě. Děsivé horko, skály (Judská poušť není písečná), srázy, kaňony. Přežít tady není jen tak. Kdyby se rozbilo auto, vyplivly naráz všechny mobily v něm a úplně náhodou nikdo nejel kolem, byl by problém. Jinými slovy: dnes je to hezký výlet. Ale když tudy táhli Mojžíšovi lidé, Římané či křižáci, šlo o život. Bylo to strašné místo a dodnes stojí za to je vidět. Takže vzhůru na cestu.