Vážení čtenáři,

slyšeli jste už o Ceaušeskově paláci v Bukurešti? Je to taková pyramida rudého faraona. Martin Ehl si ji původně chtěl projít jen ze zvědavosti. Ale ta stavba jej svou monumentálností ohromila. "Dokud člověk nevidí na vlastní oči ty obrovské rozměry, nemůže si je vůbec představit," říká. "Je to obludárium." Lidstvo už ve své historii postavilo bizarnější stavby, ale Ceaušeskův palác se jeví jako obzvláštní šílenost. Pochází totiž z nedávných časů. Po Pentagonu je to prý druhá největší budova světa. Jen psychiatr by asi dokázal vysvětlit, proč ji Ceaušescu tolik chtěl a zničil kvůli tomu starou část metropole. Ale proč jsou na ni i dnes Rumuni stále lehce hrdí, to asi nepochopí nikdo. Zkuste to. Takže vzhůru na cestu.