Vážení čtenáři,

Ladislav Kryzánek čas od času zmizí kdesi v Asii. Zavrtá se do džungle či jede kánoí ostrovem lidojedů. Vyhýbá se přitom na hony místům, kde by se mohli vyskytovat turisté - a nakonec obyčejně zjistí, že před nimi již není úniku. Totéž jej potkalo i v zemi Padaunů, kmene žijícího na pomezí Barmy a Thajska. Vyrazil tam za ženami s dlouhými krky. Ty si je protahují od dětství navlékáním kovových kroužků. Čím delší krk, tím hezčí - tedy podle místních mužů. Ale i tam zjistil, že svět toto místo uprostřed ničeho objevil. Největší dojem nezanechaly dlouhé krky. "Ohromilo mě, že to bylo něco jako zoologická zahrada," říká. Zvědavci přijížděli a okukovali vesničanky. Mají omluvu: kdo by nechtěl vědět, jak se dělají dlouhé krky, že. Takže vzhůru na cestu.