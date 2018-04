Vážení čtenáři,

Milan Kruml už ví, že zlatá horečka je strašná věc. A to hledal zlato na Aljašce pouhou hodinu. Holýma rukama na svém dočasném klajmu šmátral v ledové vodě, zda nenarazí na nějaký ten nugget. "Ne že bych si myslel, že něco najdu," řekl později. "Ale když jste tam, musíte to zkusit. Jen pro ten pocit rýžovat zlato na Aljašce." Těžko mohl něco nalézt, protože naleziště, s nimiž před sto lety lomcovala zlatá horečka, jsou dávno vybraná. Ale něco jiného přežilo navždy - jména a romantika. To přesto, že život tam - jak Milan Kruml zjistil - dnes příliš romantický není. Ale zůstala ta jména. Yukon, Dawson City, Klondike. Vyslovte je, a pokud nejste úplní peciválové, rozbuší se vám srdce. Takže vzhůru na Aljašku.