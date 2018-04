Vážení čtenáři,

slovo Ngorongoro zní jako zachrochtání hrocha. Ale je to obří africký kráter plný zvířat. Tomáš Tureček jej projezdil, propotil a - jak sám podotýká - prosakroval. To poslední proto, že hejna hmyzu dotírala tak, jako by zrovna proti němu vedla svůj soukromý blitzkrieg. Tomáš Tureček viděl místa, jaká běžný návštěvník nevidí. Byl s ním totiž muž, který je zná. "Bílý černoch" Zdeněk Vágner, syn zakladatele safari ve Dvoře Králové, který v Africe léta žije a živí se jako lovec a průvodce. Díky jemu nakonec viděl všechna ta zvířata, která dělají Afriku Afrikou. Nakonec uslyšel i to, jak chrochtá hroch. Teď to můžete prožít i vy. Takže vzhůru na cestu.