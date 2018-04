Vážení čtenáři,

každý se rád někam vrací. Jan Rybář se rád vrací do Gruzie. Proč? "Je to jedna z posledních zemí světa, kde můžete zaklepat na dveře venkovského stavení a oznámit: Jsem cizinec a budu u vás čtyři dny bydlet," říká. Tentokrát se pohyboval po Gruzii čtrnáct dnů, vylezl k horalům a žil jako oni. Zjistil mimo jiné, že vydržet jejich přípitky na zdraví, Gruzii, krásné ženy, rychlost koní "a na další podstatné věci" není jen tak. Když jej posloucháte, dojdete k závěru, že Gruzie, kde sto let neznamená nic, je skvělá země. Bohužel, už jsme na ni nějak zapomněli, ztratila se nám v šedi postsovětských mlh. Naše škoda. Takže vzhůru na cestu.