Vážení čtenáři,

Martin Ehl zjistil, kde leží Pupek světa. Ukáže vám, že je to vlastně pěkná díra. Všichni občas podlehnou dojmu, že naše země je pupkem světa. Ale ve skutečnosti je toto místo úplně jinde. Právo hovořit tak o svém domově má jen pár tisíc lidí. Žijí na místě, které se tak opravdu jmenuje: Pupek světa, Te-Pito-Te-Henua. My tomu místu říkáme Velikonoční ostrov. Zdá se, že Čechy zajímá. Kdysi tam ing. Pavel Pavel stěhoval obrovské kamenné sochy. Martin Ehl se jen díval, jak takový Pupek světa vlastně vypadá. A pokud snad po cestě až do středu Pacifiku hledáte něco bližšího domovu, máme pro vás uvnitř tohoto čísla polský Hel, nekonečnou písečnou kosu vybíhající do Baltu. A Saint Tropez, místo, kde žil legendární četník. Takže vzhůru na cestu!