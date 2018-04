VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Sydney by si zasloužilo víc, než jen olympiádu. Je to město-hezoun, ale během her z něj uvidíte především stadiony. O hodně tím přijdete. Proto vám zkusíme Sydney ukázat v jeho "všední" podobě - jako jedno z nejkrásnějších měst světa, kosmopolitní, ležérní a elegantní. Požádali jsme o to člověka, který jej zná jako málokdo. Náš dopisovatel Jiří Svenger žije v Austrálii padesát let, z toho polovinu v Sydney. Dal se přesvědčit, aby na chvíli přestal s psaním povídek a konečně napsal "něco pořádného". Ale víme, že Sydney rovná se teď olympiáda. Proto vás vezmeme i tam. Karlovarský novinář Luboš Zahradníček je ten pravý průvodce. Sledoval stavbu sportovišť od chvíle, kdy se bagry poprvé zakously do bažin na okraji Sydney, až do okamžiku, kdy bylo všechno hotovo. Tedy vzhůru do Sydney!