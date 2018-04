Vaujany: univerzální lyžování v jižní Francii

Vaujany spolu s Oz tvoří satelity známějšího a většího Alpe d´Huez.



Přestože je Vaujany starobylá horská vesnice s kořeny sahajícími do středověku a lyžování se tu provozuje již od roku 1920, masivní rozvoj sjezdování tu nastal až v roce 1999. Teprve před šesti lety bylo dobudováno zimní středisko, které v sobě skloubilo tradiční život obce, vysokohorskou atmosféru, lyžování ve volném terénu a obří lanovky pro konzumní lyžování.

Převažují červené a modré sjezdovky

Proto jsou zde sjezdovky spíše mírnější a širší, než nějaké strašlivé černé padáky v úzkém korytě. Většina lyžařů v poslední době upřednostňuje příjemné lyžování na červené či modré sjezdovce před bojem o udržení rovnováhy na černé trati. Ne že by se takové nad Vaujany nenašly, ale není jich většina.

Zveme vás na první seznámení s místními lahůdkami. Přímo z centra Vaujany stoupá největší kabinová lanovka Alpette připomínající pořádně nafouklý železniční vagón. Přehoupne se přes údolí a první podpěru má na skále vysoko ve svahu. Kdo nemá rád moderní atrakce v lunaparcích, neměl by se dívat nazpátek dolů - výška a rychlost jízdy by mu neudělaly dobře.

Na mezistanici Alpette se přesedá a ve dvojčeti obřího vagonu pokračujeme dál na vrchol Dome des Petites Rousses. Překonali jsme převýšení z Vaujany 1250 m n.m. do výšky 2800 metrů. Onoho půldruhého kilometru hned sjedeme dolů.





Petit Rousses

1500 metrů převýšení

Po červené sjezdovce Dome se nejprve točíme v úzkých serpentinách k mezistanici lanovky Lac Blanc patřící už do vedlejšího střediska Alpe d´Huez a potom zamíříme dlouhým červeným traverzem Rousses k mezistanici Alpette. Užíváme si jednoho ze zdejších nejhezčích úseků. Trať je široká, částečně vystřílená ve skále a prudké sjezdy střídají rovnější úseky tak akorát na vydýchání.

Traverz pokračuje modrou tratí Chalets, ze které musíme odbočit doleva prudce dolů na úzkou černou Fare. Tou se budeme dlouhou probíjet serpentinami mezi skálami i prudkými svahy, ale o bezpečnost je tu postaráno, protože v každé nepěkné zatáčce jsou napnuté záchranné sítě.

Nakonec se už s roztřesenýma a dřevenýma nohama zastavíme v údolí Enversin, odkud nás vyveze malá kabinka nazpátek do Vaujany.

Tři stupně lanovky

Druhý hlavní směr, kam se na lyžích vydat, vede třemi úseky lanovky, která se nejprve jmenuje Villette podle vesnice, kde se přestupuje, potom Montfrais jako skalní masiv, který překonává, a nakonec Vallonet podle hory, kde se vystupuje. Tady je království sportovních lyžařů. Sice se odtud dá sjet po lehké modré Edelweiss do údolí, ale zajímavá je především černá Roche Melon, která vede fantastickým osamělým terénem mimo všechny ostatní trasy.

Kratší sjezdovky a lanovky jsou samozřejmě roztroušené podél obou popsaných sjezdů a také v údolí vesnice Oz, kam se lze dostat lanovkou přes kopec.







Jenom nezabloudit

Lyžaři ubytovaní ve Vaujany si mohou koupit permanentku pouze na popsanou oblast, ale musejí si dávat pozor, aby nepřejeli do vedlejšího Alpe d´Huez. Turnikety by je nepustily na lanovku a nezbylo by jim nic jiného, než se spustit na lyžích až dolů do údolí a autobusem nebo taxíkem se vrátit do Vaujany. Je to ovšem dost drahá a časově náročná jízda.

Permanentka Grandess Rouses zahrnující Vaujany, Oz a Aloe d´Huez včetně výletů do okolních lyžařských středisek je sice o skoro polovinu dražší, ale zaručí lyžování bez omezení.

Může se hodit Jak se tam dostat

Do Vaujany se z Česka jezdí osmnáct hodin autobusem, nebo patnáct hodin osobním autem. Letadlem můžete letět do nedalekého Lyonu a potom jet necelou hodinu autem nebo autobusem. Ze známějšího Alpe d´Huez jezdí linkový autobus také hodinu a stejně tak trvá přejezd horem na lyžích pomocí lanovek. Státní dotace

Vaujany se staly díky státním dotacím třetí nejbohatší vesnicí ve Francii. Stát zaplatil výstavbu dvoustupňové obří kabinky Alpette i několika dalších velkých lanovek, které vypadají oproti Alpette jako drobečci, ale ve skutečnosti patří mezi velké. Zaplatil také velký plavecký bazénu s aquaparkem, zimní stadion a velkou halu pro míčové sporty a fitnesscentrum. Na tom všem teď vydělávají místní lidé. Kolik stojí lanovky

Permanentka Grandes Rousses / Vaujany

Oblast: Alpe d´Huez + Vaujany + Oz / Vaujany + Oz

Cena 6 dní: 182 e / 104,50 e

Sjezdové tratě: 236 km / 46 km

Běžecké tratě: 50 km / 0 km

Lanovky a vleky: 88 / 20

Ke Grandes Rousses lze přikoupit kartu Visalp, se kterou lze dostat významné slevy například na zimní stadiony, do sportovní haly, na plavecké stadiony, do muzea, v některých restaurací a podobně.