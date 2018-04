Varšava: zraněné město s vůlí žít

KRÁLOVSKÝ HRAD

Stejně jako ten pražský připomíná spíše zámek. Z pouhých několika trosek zbylých po bombardování se jej podařilo obnovit do roku 1971. Nejprve sídlo polských králů, později prezidenta a parlamentu. Bohatá výzdoba a zajímavý nábytek - velká část inventáře ovšem pochází z darů "bratrských národů" NDR a SSSR. BARBAKAN

Opevněná brána do Starého města, které je celé skryté za hradbami. Varšavě tato hranice přestala stačit na počátku 15. století a začala se rozrůstat i za hradby. Vzniklo tak Nové Město. Nejkrásnější částí Varšavy je Staré Město. V jeho uličkách naleznete desítky kaváren a obchůdků. PALÁC KULTURY

Nikým nechtěný, zesměšňovaný "dárek od Stalina" byl dostavěn v roce 1955. Ať se to někomu líbí nebo ne, je to jediná dominanta města. V celkem třech tisících sálů a místností je řada divadel, muzeí, kin a úřadů (a prý i armáda divokých koček). Ve 30. patře, kam výtah vyjede za 20 vteřin, je vyhlídková plošina.

LITERÁRNÍ MUZEUM MICKIEWICZE

Jste milovníky tohoto spisovatele, jenž do polské literatury přinesl romantismus? Nemusíte nutně být, v muzeu jsou k nalezení i rukopisy, artefakty a poznávací výstavy věnované ostatním polským autorům včetně těch moderních. Budova se opravuje, takže vchod hledejte pod reklamou na zmrzlinu. "STAROMĚSTSKÉ" NÁMĚSTÍ

Geografické centrum celého Starého Města, které bylo za obdivuhodného nasazení a obrovských nákladů znovu postaveno v průběhu několika desetiletí po válce. Každý, kdo sem dojde a vzpomene si na rumiště, patrné z fotografií pořízených bezprostředně po válce, smekne v duchu klobouk. UNESCO zareagovalo podobně – umístilo areál Starého Města v roce 1980 na svůj seznam chráněných památek. Nikým nechtěný, zesměšňovaný "dárek od Stalina" byl dostavěn v roce 1955. Ať se to někomu líbí nebo ne, je to jediná dominanta města. V celkem třech tisících sálů a místností je řada divadel, muzeí, kin a úřadů (a prý i armáda divokých koček). Ve 30. patře, kam výtah vyjede za 20 vteřin, je vyhlídková plošina.