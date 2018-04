Varšava vstoupila do nového roku za zvuků mazurky

Polské hlavní město vstoupilo do nového tisíciletí s velkolepým ohňostrojem a za zvuků mazurky skladatele Stanislawa Moniuszki. Nejdůležitější částí oslav bylo zprovoznění hodin tisíciletí, které s ciferníky většími než má světoznámý londýnský Big Ben, začaly ukazovat přesný čas ve výšce 165 metrů na budově městské dominanty Paláce kultury. Nový rok na náměstí Defilad před Palácem kultury podle novinářských odhadů přivítalo více než 100.000 lidí, když pořadatelé očekávali stejně jako loni na 80.000 slavících. Před velmi úzkými průchody v bariérách, které měly zabraňovat nekontrolovatelnému pohybu lidí na náměstí, tak vznikla vřava a nebezpečná tlačenice. Řada osob v jejím důsledku musela vyhledat lékařskou pomoc. Z daleka se nenaplnil ani příslib policie, že na místo oslavy se nedostane alkohol ve skleněných láhvích. V Krakově, který byl středem zájmu zahraničních návštěvníků Polska, ohlásil začátek tisíciletí trubač z věže Mariánské baziliky a nad náměstí se z břicha obřího draka vzneslo 24.000 balónků. Slavící se ale letos museli obejít bez bití zvonu baziliky. Pouze několik dnů před koncem roku totiž Zigmuntovi, jak se zvon jmenuje, puklo srdce. Nový rok přivítaly stovky lidí rovněž v bývalých solných dolech v Bochni a Věličce nedaleko Krakova. Slavnosti se zde konaly v hloubce 250 a 125 metrů pod zemí v obrovských podzemních sálech jejichž výzdoba je vytesána přímo do solných stěn. Tisíce lidí ale oslavily příchod nového roku rovněž ve většině dalších větších polských měst a veselice se nevyhnuly ani oblíbeným horským a přímořským turistickým centrům. Polské sdělovací prostředky ani dispečink policie zatím nehlásily, že by oslavy v Polsku narušily mimořádné události.



