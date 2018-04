Oslí guláš, párková polévka i pečené žáby. Štědrovečerní stůl u sousedů

Carpaccio z mečouna

Jiný kraj, jiný mrav, říkávaly naše babičky a toto rčení samozřejmě platí i pro slavnostní štědrovečerní tabule. V každém koutě Evropy totiž najdeme spoustu kulinářských lahůdek. I když ne vždycky by si gurmáni smlsli.

Napadlo by vás, že třeba v nedalekém Salcburku podávají na Štědrý večer párkovou polévku, tedy silný hovězí vývar s nudlemi a nakrájeným párkem?

Naopak gurmánské hody se konají v Itálii, jejíž kuchyně je pravděpodobně vůbec nejpestřejší v celé Evropě. A podle toho to zde také vypadá na Štědrý večer. Jako předkrm se často jí carpaccio z mečouna, tuňáka či lososa, případně lahodný chobotnicový salát. A hlavní chod? Samozřejmě pasta připravená na desítky způsobů.

Koňské maso s polentou

Zvláštní specialitou v regionu Friuli jsou ravioli plněné směsí ze sýru ricotta, rozinek, sušených fíků, čokolády a kandovaných citronů. V oblasti kolem Benátek se zase připravují silné pohankové špagety, které se podávají s lahodnou omáčkou z cibulí a ančoviček. A na sicilském vánočním stole nesmí chybět speciální roláda z mečouna, strouhanky, piniových oříšků, rozinek, pomerančové šťávy, zázvoru, česneku, bazalky a petržele.

Občas se tu dají při štědrovečerní večeři objevit pro Čechy neuvěřitelné věci. "Zvláště v Piemontu si lidé potrpí na vánoční delikatesy, takže se na Štědrý večer jedí pečené žáby či oslí guláš. A také koňské maso s polentou," vysvětluje Jana Žižková, která zde léta žila a nyní pracuje pro italskou restauraci v Praze.

Klobásky se zelím

Velmi pestré jsou štědrovečerní zvyky v Německu, které nemá žádné jednotné jídlo, ale tradice se liší podle jednotlivých spolkových zemí.

"V Bavorsku vládnou tradiční klobásky podávané se zelím a brambory, ale někde se dělají také řízky s bramborovým salátem, který je ovšem odlišný od toho českého, neboť se připravuje bez majonézy. Uvařené brambory se nakrájí na tenké plátky a pak se zalijí octovou nebo citronovou zálivkou s olejem, cukrem, solí a pepřem," vysvětluje Eva Horká z Německé centrály cestovního ruchu.

V severním Německu zase na vánočním stole nesmí chybět milované matjesy, což je pro obyvatele žijící u břehu severního moře stejná delikatesa jako pro Francouze ústřice, které zase patří na štědrovečerní tabuli v zemi Galského kohouta. Stejně jako opečená játra foie gras či lahodný humr.

V severním Německu je oblíbenou pochoutkou matjes, tedy marinovaný syrový sleď, což je vlastně jakési evropské sashimi.

Sladká rýže s ovocem

Ale pojďme zpátky k našim největším sousedům. Jaké jsou další štědrovečerní kulinární zvyky v Německu? "Jako dezert mívají často sladkou rýži se směsí červeného ovoce, tedy rybízu, višní, malin či brusinek, která je zahuštěná pudinkem a ozdobená mandlovými lupínky na povrchu. Jinde jsou oblíbená zapečená jablka s rebarborou, citronovou kůrou a skořicovou drobenkou, k čemuž se podává domácí vanilková zmrzlina," vysvětluje Eva Horká, která v německé rodině nějaký čas žila.

A z Německa se přesuňme ještě dále na sever. Rýžový pudink s třešňovou či jahodovou omáčkou a mandlemi je na Štědrý večer oblíbený také v Dánsku, kde přichází na stůl po pečeném vepřovém mase (v některých rodinách se ovšem podává pečená husa či kachna) doprovázeném karamelizovanými brambůrky, červeným zelím a zapíjeném speciálním "zimním" silným pivem.

Šnečí maso patřilo na český vánoční stůl ještě v době první republiky, později se však vytratilo a dnes ho nabízejí jen vybrané restaurace. Italové si se svou pastou nedají pokoj ani na Vánoce. V každém kraji ji však připravují jinak.

Uvař si sám

Příjemný štědrovečerní zvyk najdeme v srdci Švýcarska, v regionu kolem Lucernu, kde mnoho rodin usedá k štědrovečerní večeři v duchu hesla "uvař si sám". Jedná se o takzvané fondue chinoise, které nemá s tradičním rozehřátým sýrem pranic společného.

"Uprostřed stolu stojí nádoba se silným vývarem, který stále vře. Každý si vezme na talíř slaboučké plátky syrového maso, může být telecí, krůtí, hovězí i vepřové, které si pak napichuje na speciální vidličku a vkládá do vývaru. To se pak jí se speciálními exotickými omáčkami, kterých je na stole klidně šest až osm," vysvětluje Janine Hessová z lyžařského střediska Engelberg. Štědrovečerní večeře je tak pro hospodyni téměř bez práce, stačí jen vše nakrájet a pak už rodina či přátelé sedí u stolu, vaří si své "jednohubky" a přitom si povídají. Samotné hodování trvá klidně dvě hodiny a je mnohem méně stresující než klasická česká večeře - kde se celé odpoledne peče a smaží, pak se dvacet minut jí, načež po všem zůstane pořádná hora nádobí.

Mimoevropská lahůdka na závěr ze vzdálené exotiky

A na závěr ještě pro zajímavost připojme tradiční pokrm z exotické Kuby. Nejoblíbenější štědrovečerní pochoutkou je tu malé pečené prasátko, které se opéká pomalu v celku naražené na kůl a jehož maso se podává tradičně do "misek" z naštípaného bambusového kmenu.

Jako příloha ke křehkému masu se jí tzv. černá rýže, což je rýže vařená společně s černými fazolemi. K tomu se ještě přidává zvláštní "brambor" zvaný yucca, velmi pálivá česneková omáčka mojo a také osmažený plantain, což je jakýsi banán na vaření. A protože je tu o Vánocích kolem 25 stupňů, večeří se většinou venku na terase.

Kam na netradiční vánoční jídla u nás?

Chcete ochutnat dokonalý anglický vánoční puding? Tak se zastavte v restauraci Le Patio, kam letošní rok nastoupila Sofie Smith, talentovaná šéfkuchařka z anglicko-indonéskými kořeny. Její vánoční datlový pudink, servírovaný teplý s karamelovou omáčkou, je naprosto dokonalý. A i když vyjde na 135 korun, rozhodně stojí za to.

Šneci připravení na všemožné způsoby představovali tradiční české vánoční jídlo. Po druhé světové válce se z jídelníčku vytratili, přesto lze tuto delikatesu ochutnat v několika restauracích. Zřejmě nejslavnějším pražským podnikem, který každé Vánoce připravuje několik šnečích specialit, je malostranská restaurace Konírna, kde se budou šnečí dobroty servírovat od 23. do 25. prosince. Na šneky můžete zajet také do restaurace U Koně v Klokočné, kde jsou šnečí speciality k dispozici od 13. do 29. prosince. Můžete ochutnat šneky po burgundsku, šneky ve vinném těstíčku či lahodný šnečí krém s lanýžovými noky.

Pokud chcete vyzkoušet Vánoce ve francouzském stylu a ochutnat špičkové ústřice nejvyšší kvality (například vyhlášené belonky či černou nebo bílou perlu) nebo se pustit do luxusního pečeného humra, zastavte se na Starém Městě v Oyster baru, který podle milovníků dobrého jídla nabízí nejlepší plody moře v metropoli.