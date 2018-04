Vánoční Vídeň na vlastní kůži: glühwein, trhy, výstavy i řízky

Kam ještě vyrazit vlakem na eurovíkend Oblíbili jste si eurovíkendy, prodloužené víkendy po celé Evropě? Vydat se na ně můžete i vlakem. Tady je pár tipů, kam vyrazit s Českými drahami. Pro cesty vlakem do evropských metropolí jsou nejvýhodnější jízdenky SporoTiket Evropa, které si lze pohodlně koupit na eShopu Českých drah nebo na telefonním čísle 840 112 113 nejpozději tři dny před odjezdem. A rovnou se zde můžete i pojistit. Drážďany

Co zde navštívit:

- Striezelmarkt čili "Štólový trh" a další adventní trhy

- Zwinger: Obrazárna starých mistrů (www.schloesser-dresden.de)

- Albertinum: Galerie nových mistrů a moderní skulptury (www.skd.museum)

- Rezidenční zámek: expozice Zelená klenba – okázalá díla z klenotnice Augusta Silného Jak se tam dostat:

Vlak EC jede na trase Praha–Drážďany šestkrát denně v obou směrech. Vyrazit můžete z Prahy například v 6:31 ráno do Drážďan a v 19:08 zpět Cena: zpáteční SporoTiket Evropa Praha–Drážďany od 22 eur Budapešť

Co zde navštívit:

- výstava Nuda Veritas: Gustav Klimt a počátky vídeňské secese v Muzeu krásných umění. Výstava potrvá do 9. ledna(http://www.szepmuveszeti.hu)

- Lucien Hervé 100 – výstava fotografií moderní architektury (tamtéž, do 23. ledna 2011)

- odpočívat můžete ve slavných termálních lázních (například Gellért, Széchenyi, Rudas)

- pokud tady budete 1. ledna 2011, vydejte se na jedinečnou party v lázních Gellért, jejíž součástí je videoprojekce a zajímaví dýdžejové Jak se tam dostat:

Vlak EC jede na trase Praha–Budapešť čtyřikrát denně v obou směrech. Z Prahy lze do Budapešti vyrazit například v 5:39, zpět v 15:25. Cena: SporoTiket Evropa Praha–Budapešť 19 eur Berlín

Co zde navštívit:

- adventní trhy

- unikátní výstavu Hitler a Němci, první tohoto druhu od konce války; ukazuje, jak si Hitler budoval kult osobnosti a užíval propagandy, zhlédnout je tu možné 600 exponátů, a to až do 6. února. (www.dhm.de)

- zastavte se v Museumsinsel, v pěti výtečných muzeích na jednom ostrově (www.museumsinsel-berlin.de)

- vydejte se na procházku městem, minout nesmíte Braniborskou bránu či Reichstag Jak se tam dostat:

Vlak EC jede na trase Praha–Berlín šestkrát denně v obou směrech. Například v 6:31 do Berlína a v 16:48 zpět. Cena: SporoTiket Evropa Praha–Berlín 29 eur, SporoTiket Evropa Brno–Berlín 39 eur